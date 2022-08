Goodnight Mommy, il trailer del film Prime Video con Naomi Watts e un "super" di The Boys

Su Prime Video arriva il remake di Goodbye Mommy (titolo originale Ich seh, Ich seh, ovvero "io vedo, io vedo"), il remake di un omonimo film thriller austriaco del 2014, che fu presentato al Festival di Venezia e che ha ottenuto un unanime consenso di pubblico e critica.

Il remake americano si chiama anch'esso Goodbye Mommy, e la mamma protagonista del titolo e del film è Naomi Watts (che era la protagonista designato di uno spinoff di Game of Thrones che a differenza di House of the Dragon è stato cancellato dopo un episodio pilota). Di seguito potete trovare il trailer e tutte le informazioni su questo film, compresa una curiosità sul cast.

Quando esce Goodbye Mommy

Il film Amazon Original, della durata di 91 minuti, uscirà il giorno venerdì 16 settembre su Prime Video, in Italia e in tutto il mondo.

Il cast di Goodnight Mommy

Il remake è diretto da Matt Sobel e scritto da Kyle Warren. Nel cast, oltre a Naomi Watts, ci sono i gemelli Cameron Crovetti e Nicholas Crovetti, che hanno recitato insieme in Big Little Lies, mentre il solo Cameron (anche se alcune volte è stato sostituito dal fratello per questioni di orari) è Ryan in The Boys, cioè il figlio di Patriota. Completa il cast Peter Hermann .

Di cosa parla il film di Prime Video

Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende – a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica – intuiscono immediatamente che qualcosa non va.

La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l’amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un’idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.

Il trailer di Goodnight Mommy

Ed ecco l'inquietante trailer ufficiale del remake 2022 di Goodnight Mommy