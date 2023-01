"Grazie ragazzi" al cinema: Antonio Albanese porta in carcere il potere salvifico del teatro

L?arte, la cultura, in questo caso il teatro, come ancora di salvezza, strumento di riscatto e via d?uscita dalle miserie della vita. Anche di quella più travagliata e sbagliata. E? di questo che parla, soprattutto, ?Grazie Ragazzi?, il nuovo film di Riccardo Milani, nei cinema dal 12 gennaio. Prodotto da Palomar e Wildside, distribuito da Vision Distribution, il film è il remake di una commedia francese ispirata a una vicenda reale accaduta in Svezia negli anni ?80. Protagonista della storia è Antonio Albanese nei panni dell?attore fallito Antonio. I detenuti che si scoprono attori sono interpretati da Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi. Nel cast anche Sonia Bergamasco che interpreta la direttrice della casa circondariale in cui Antonio tiene il corso di teatro, e Fabrizio Bentivoglio, un collega e amico del protagonista.

La trama del film

Antonio è un attore che se la passa piuttosto male e, in mancanza di altro lavoro, per sbarcare il lunario doppia film porno. Quando un collega e amico più noto di lui gli propone di insegnare teatro in carcere, lui accetta senza troppo entusiasmo. Si ritrova davanti prima due, poi quattro, poi cinque detenuti che, con un? aria svogliata e non troppo convinta si presentano alle sue lezioni. Bastano poche parole scambiate con loro per far trovare ad Antonio l?ispirazione. Decide che quel corso, che doveva durare solo un paio di settimane, durerà due mesi, e terminerà con la rappresentazione di Aspettando Godot di Samuel Becket. Una vera rappresentazione. In un teatro vero, con luci, scene, costumi e tutto il resto. E sul palco loro: Aziz immigrato che capisce subito la profondità del testo da rappresentare, l?esuberante Mignolo, tutt?altro che piccolo e modesto al contrario di quello che farebbe pensare il soprannome, l?irruente e balbuziente Damiano e Diego, il piccolo boss del carcere che si rivela sorprendentemente motivato a recitare. Il tutto con l?aiuto di Radu, taciturno rumeno assistente del regista Antonio, e che si rivelerà anche capace di un gran colpo creativo.

Nei due mesi di preparazione dello spettacolo i detenuti si metteranno alla prova, si impegneranno a seguire orari e regole, abbandoneranno molte loro insicurezze e assaporeranno la gioia di fare qualcosa di bello. Lo spettacolo sarà un successo, ma proprio da quei primi applausi, e poi durante la loro trionfale tournee, inizieranno a sentire che qualcosa in quella bella storia comincia a stonare, fino al sorprendente finale.

Una storia vera di riscatto attraverso l?arte

Non sono passati nemmeno due anni da quando, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, la maggior parte delle attività lavorative si sono bloccate improvvisamente. In quelle contingenze, valutando ciò che era prioritario per l?interesse pubblico e ciò che non lo era, ciò che sarebbe ripartito prima e ciò che sarebbe rimasto fermo molto più a lungo, ascoltammo anche infelici parole che descrivevano lo spettacolo e la cultura come ?non essenziali?. E invece, proprio mentre eravamo smarriti e chiusi nelle nostre case, le statistiche dicono, che ci siamo sempre più fortemente aggrappati ai consumi culturali, riempiendo le nostre giornate di libri, film, musica, serie tv e contenuti online. E probabilmente, non era solo questione di passare il tempo, ma c?era la reale necessità di rafforzare l?anima e il pensiero in un momento di confusione e paura collettiva. Il bisogno di nutrire spirito e mente, la ricerca di un appiglio per salvarsi dall?inquietudine.

?Grazie Ragazzi?, il nuovo film di Riccardo Milani parla di questo. Di come la cultura, il teatro, così dimenticati e sottovalutati nelle normali giornate frenetiche e fitte di impegni, possa diventare una formidabile ancora di salvezza per chi non ha altro orizzonte che quello visto da dietro un?inferriata. Con questa bella commedia, il cinema torna a parlare della magia dell?arte e di quello a cui il teatro e la cultura in generale, servono, per cui sono essenziali: rendere più accettabili le nostre esistenze. Anche quelle più turbolente e complicate.

Il film di Milani è pieno di calore e, anche grazie a un grande cast, coinvolge e crea empatia dal primo all?ultimo minuto, con ogni singolo protagonista. Con lo sfortunato Antonio, vittima della sua dedizione a un? arte e a un lavoro con cui non riesce sempre a pagare le bollette ma che, d?altronde, è l?unica cosa che lo fa sentire vivo e che lo porta a smuovere le montagne pur di trasmettere il suo potere salvifico a chi ne ha d?avvero bisogno. Ed empatia da subito o quasi si prova con i cinque detenuti, compreso il prepotente Diego, che si portano dentro molti errori e molte colpe, ma anche una vitalità e un bagliore di speranza che aspetta solo di trovare un?occasione, una mano tesa o un testo che mette in luce l?assurdità della vita, qualche costume usato e un palcoscenico per tornare a manifestarsi.

Voto: 7

Il trailer