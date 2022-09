"The Hanging Sun" con Alessandro Borghi: trovare se stessi alla luce di un nuovo sole

La Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022 si è conclusa dopo 10 giorni di film intensi e complessi. Tematiche sociali e ambientali, così come storie profonde e autobiografiche hanno contraddistinto questa 79 esima edizione del Festival, che a tutti gli effetti fa da apripista per la award season in vista deI Golden Globes prima e degli Oscar poi. Grandi nomi di registi a attori hanno calcato il tappeto rosso di Venezia che ha aperto con White Noise di Noah Baumbach e chiude con una produzione, fuori concorso, italo-inglese: The Hanging Sun.

Tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Jo Nesbø, il film vede tra i protagonisti uno dei nomi più apprezzati del panorama cinematografico italiano, Alessandro Borghi, affiancato da attori come Charles Dance (Il Trono di Spade e The Crown),Jessica Brown Findlay(Downton Abbey), Sam Spruell, Frederick Schmidt, e Peter Mullan. Al centro della narrazione il desiderio e la necessità di rinascere da parte dei protagonisti, che desiderano liberarsi anche da un’oppressione che ormai controlla le loro vite da troppo tempo. Il tutto avviene nella cornice fredda, brulla ma essenziale dei paesaggi norvegesi, dove il sole a volte si nasconde ma illumina con la sua luce l’inizio di una nuova vita.

The Hanging Sun - La trama

John (Alessandro Borghi) è in fuga dalla sua famiglia, o meglio da suo padre. L’uomo lo ha cresciuto indirizzandolo alla violenza e a commettere crimini per i suoi interessi fin da bambino, cosa di cui l’uomo è stanco. Vorrebbe una nuova vita e comprende che l’unico modo per ottenerla è scappare e lasciarsi alle spalle tutto questo. Inizia così la sua fuga che lo porta in una piccolo villaggio del nord, dove vorrebbe fermarsi per qualche giorno in attesa di nuovi documenti prima di partire definitivamente. Mal visto dal parroco del paese perché straniero e taciturno, John riesce a trovare un posto dove fermarsi grazie all’aiuto di Caleb e sua madre Lea (Jessica Brown Findlay).

Anche la loro vita però non è rosea come appare. Il padre di Lea, il parroco del villaggio, ha sempre cercato di controllare la figlia convinto di fare il suo bene; il marito della donna è un pescatore dall’indole violenta e dal carattere possessivo che non le permette di vivere la propria libertà. Tra John, Lea e Caleb si crea quindi un nuovo e inaspettato equilibrio che gli permette di trovare tra di loro quella pace che stavano cercando, ottenerla però non sarà semplice. Non vi anticipiamo altro, qui sotto il trailer del film.

The Hanging Sun - Il bisogno di libertà

L’elemento che emerge dal film è sicuramente un senso di oppressione che aleggia sulla vita di John e di Lea. Controllati da altri che dettano le regole sulla loro vita, i due trovano una connessione. La vita di Lea è ancora più limitata non solo dalla presenza del marito violento, ma anche dalla figura paterna. È interessante vedere come nella pellicola questa sensazione sia stata resa inserendo la storia in un contesto come quello di un piccolo villaggio dell’estremo nord. A stretto contatto con la natura, una piccola comunità ha come punto di riferimento la religione, da sempre arma contro il maligno che vede la fede come unica risposta ad ogni male. Così Lea viene relegata al solo ruolo di moglie e madre, e le scelte fatte sulla sua vita non le appartengono. Allo stesso modo attraverso la figura di Caleb viene trasmesso un senso di inadeguatezza, di mancata accettazione nella comunità. È così quindi che i due trovano in John dei tratti comuni e con lui si aprono, ricambiati.

È altrettanto interessante vedere come il villaggio abbia una duplice funzione. Da una parte luogo di oppressione, dall’altra con i suoi silenzi, i suoi paesaggi desolati, selvaggi e liberi, incarna tutto quello di cui i tre hanno bisogno. La sceneggiatura scritta da Stefano Bises è riuscita ad amalgamare insieme questi elementi, in un film fatto a volte di molti silenzi, di molti sguardi che comunicano più delle parole. In questo però c’è una difficoltà di comprensione, se non si segue con attenzione la storia, facendo attenzione ai piani narrativi che si alternano, c’è una sensazione di spaesamento che può rendere difficile la narrazione. Un buon lavoro è stato fatto sia dagli attori, anche se a volte risultano distaccati e freddi, ma soprattutto dalla regia, di Francesco Carrozzini al suo esordio, e dalla fotografia. Quest’ultima è riuscita ad incarnare benissimo la doppia funzione del villaggio e dei paesaggi norvegesi che hanno fatto da set al film. L’alba, i tramonti, i boschi e il mare sono i co-protagonisti di questa storia fatta di luci e ombre.

Voto: 6