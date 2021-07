"House of Gucci", è uscito il trailer ufficiale del film con Lady Gaga e un cast pazzesco

Le riprese in giro per l'Italia, nei mesi scorsi, avevano già generato un'enorme attenzione nei confronti di House of Gucci, il film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995. Ora è finalmente uscito il trailer, e con esso una serie di informazioni, a partire dalla data di uscita nei cinema.

Quando esce House of Gucci al cinema

Non c'è ancora un giorno preciso, ma MGM e Eagle Pictures, che hanno prodotto il film insieme alla Universal Pictures, hanno comunicato che House of Gucci uscirà nei cinema italiani a partire da dicembre 2021 (e a novembre negli USA).

Il trailer ufficiale di House of Gucci in inglese e italiano

Il trailer ufficiale in italiano è stato pubblicato sul canale YouTube di Eagle Pictures

Quello in inglese è invece disponibile sull'account YouTube di MGM. Nel trailer in "lingua originale" (tra virgolette perché in effetti la lingua originale dei personaggi è l'italiano) si può notare un marcato accento di Lady Gaga, che secondo gli esperti riproduce abbastanza fedelmente il modo in cui Patrizia Reggiani parlava in inglese. Questo a dispetto del fatto che Reggiani aveva lamentato come Lady Gaga non avesse ritenuto necessario andare a conoscerla prima di intepretarla.

L'impressionante cast di House of Gucci (e quello che avrebbe potuto essere)

È dal 2006 che Ridley Scott aveva in mente di girare questo film sulla dinastia Gucci e sull'omicidio dell'allora presidente della casa di moda, passata nel 1999 al gruppo presieduto da François Pinault.

Il progetto è stato più volte rimandato e passato di mano, con Scott che a un certo punto aveva lasciato tutto in mano a sua figlia Jordan, che a sua volta aveva ceduto la regia a Wong Kar-wai, prima di riprendere le redini in mano. Negli anni, il ruolo di Reggiani sembrava dovesse andare prima ad Angelina Jolie, poi Penelope Cruz, Margot Robbie e infine è stato assegnato a Stefani Germanotta, ovvero Lady Gaga, sempre più lanciata come attrice dopo il successo di A star is born.

Anche il ruolo di Maurizio Gucci era stato in un primo momento assegnato a Leonardo Di Caprio, per poi virare su Adam Driver, che quindi nei prossimi mesi uscirà al cinema con ben due film di Ridley Scott (l'altro è The Last Duel, altro progetto travagliato).

Il resto del cast è, se possibile, ancor più impressionante: Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Mãdãlina Ghenea (la bellissima visione senza veli di Youth di Paolo Sorrentino), Reeve Carney e Youssef Kerkour. Praticamente una camionata di attori da Oscar in uno stesso film.

L'omicidio di Maurizio Gucci: la sintesi del caso di cronaca

Il film è ispirato a The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, scritto nel 2001 da Sara Gay Forden. Ma naturalmente il libro parla di un caso di cronaca che fece molto scalpore nel 1995, soprattutto in Italia.

Era il 27 marzo, il presidente di casa Gucci si stava dirigendo nel suo ufficio quando un uomo lo sorprese alle spalle e gli sparò due colpi alla schiena, uno su un gluteo e l'ultimo, fatale, alla tempia, prima di scappare verso un'auto che lo aspettava.

Le indagini arrivarono a una svolta nel 1997, quando un ospite di un albergo a una stella di Milano riferì agli inquirenti che il portiere di quell'albergo, Ivano Savioni, raccontava di sapere tutto dell'omicidio. Dopo mesi di indagini e intercettazioni, emerse che Savioni aveva organizzato l'omicidio, compiuto materialmente da Benedetto Ciraula con il complice-autista Orazio Cicala, su mandato di Patrizia Reggiani, tramite la comune amica Giuseppina Auriemma.

Nel 1998 l'ex Lady Gucci fu condannata come mandante dell'omocidio a 29 anni reclusione, ma poi per buona condotta è uscita dal carcere nel 2014, scontando ancora pene accessorie.