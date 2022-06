Hustle su Netflix è il film perfetto per chi ama il basket e l'NBA

Hernangomez e Sandler in una scena del film

È uscito l'8 giugno in tutto il mondo e, nonostante il nostro sia sicuramente un Paese in primis calciofilo, anche in Italia è rapidamente arrivato in vetta alla classifica dei film più visti su Netflix. Forse ha aiutato la recente fine del campionato italiano, con la vittoria dell'Olimpia Milano, o dell'NBA, con il trionfo dei Golden State Warriors sui Bolton Celtics, ma gran parte del successo di Hustle è merito di un film che fa brillare gli occhi degli amanti del basket ma emoziona anche chi a malapena sa cos'è un canestro da tre punti.

Se amate il basket, in generale lo sport, o anche "solo" le storie di chi lotta con forza e coraggio per provare a coronare un sogno, insomma, vi consigliamo di guardare questa divertente "comedy sports drama" (per dirla con il suo genere in inglese) senza alcun dubbio o tentennamento. Se poi siete appassionati di NBA, allora sappiate che al fondo di questa recensione c'è l'elenco completo delle stelle della pallacanestro statunitense che hanno partecipato a questo film, i cui protagonisti sono Adam Sandler e l'ala grande degli Utah Jazz Juancho Hernangómez.

Di cosa parla il film Hustle

Stanley Sugerman è un talent scout (e aspirante coach) dei Philadelphia 76ers, che gira il mondo alla ricerca di giovani talenti sconosciuti da ingaggiare tramite draft. Dopo una serie di delusioni e qualche dubbio su un tedesco di nome Haas (in realtà Moritz Wagner degli Orlando Magic), va a Mallorca per vedere un giocatore che però è infortunato.

Disperato, fa per andare a fare due tiri su qualche campetto per distrarsi, ma il campetto lì vicino è circondato da una folla assurda. È in corso una sfida, con un giocatore troppo sbruffone per le sue capacità, che però alla fine trova un avversario in grado di rimetterlo in riga. Questo ragazzone pallido di due metri, con le scarpe da cantiere, è un vero prodigio, e incanta Stan con la sua "hustle" (che sta a significare la tipica truffa di chi fa finta di non essere tanto bravo in un gioco o in uno sport per poi scommettere dei soldi e vincere).

Allora decide di seguirlo fino a casa e dopo un po' di resistenza videochiama Dirk Nowitzki che convince il ragazzo spagnolo, che si chiama Bo Cruz ed è appunto interpretato da Hernangómez. E così lo porta a Philadelphia per presentarlo a Vincent Merrick (Ben Foster), il nuovo presidente che ha preso il posto dell'appena defunto padre Rex (Robert Duvall, che a breve rivedremo in Westworld), che aveva promesso a Stan un posto come vice allenatore.

Naturalmente le cose non andranno lisce, anche perché altrimenti sarebbe un cortometraggio un po' noioso, ma ci fermiamo qui per non spoilerare tutta la trama del film. Vi consigliamo però di vedere il trailer di Hustle disponibile anche su YouTube, così da iniziare a familiarizzare con le atmosfere del film.

Perché vedere Hustle

Può sembrare una generalizzazione, ma gli americani sono molto bravi a fare i film e le serie tv sugli sport, quando ci si mettono. Negli anni abbiamo tutti visto tantissimi film sul baseball (e sul softball), da L'uomo dei sogni a scendere; sul football americano, e qui la citazione obbligatoria è Ogni Maledetta domenica; sul basket, i primi titoli che ci vengono in mente sono Voglia di vincere, Ritorno dal nulla e Space Jam. Hanno persino fatto una serie tv fantastica sul calcio, Ted Lasso, e poi Hustle è ambientato (e lo cita) anche in quella Philadelphia che fu la culla di Rocky...

In generale, si può dire che questi film funzionano tanto più quando dietro c'è qualcuno che ama lo sport di cui si parla. In questo caso, basterebbe anche solo dire che tra i produttori di Hustle c'è LeBron James, ma in realtà a illuminare il film è la passione per questo gioco che trasuda da ogni poro di Adam Sandler, uno che gioca a basket per strada con gli sconosciuti, di cui in rete circolano video di tanti anni fa in cui giocava anche col suo cane.

In pratica, è un po' come se a un malato di calcio italiano dessero una parte da protagonista in un film sul calcio in cui ci sono i più grandi campioni della storia della Serie A. Sì, in sostanza è quello che è successo a Lino Banfi con Un allenatore nel pallone, ma qui i giocatori sono (stati messi nelle condizioni di essere) decisamente migliori come attori di Ciccio Graziani, Picchio De Sisti ecc.

Soprattutto, a stupire è la performance del già citato Juancho Hernangómez, pienamente a suo agio davanti alle telecamere anche quando non è sul suo amato parquet. Il personaggio di Bo Cruz cattura gli spettatori con la sua storia e allo stesso tempo con le sue giocate, e insieme a Sandler / Sugermen dà vita a un film godibilissimo dall'inizio alla fine, che fa venire proprio voglia di dire "I love this game".

L'elenco delle star NBA in Hustle

Nei titoli di coda del film sono riportati i nomi di tutti i giocatori, gli ex giocatori, gli allenatori e i manager dell'NBA che hanno partecipato a questo film, che tra l'altro può vantare anche Queen Latifah nel ruolo della moglie di Stan. Quasi tutti le stelle NBA sono nelle parti di sé stessi, ovviamente a parte Juancho Hernangómez e Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) nella parte di Kermit Wilts e alcuni altri, come Boban Marjanovic nella parte di un poco credibile 22enne serbo.

C'è poi il commentatore ed ex cestista Kenny Smith che fa la parte di Leon, un amico di Stan. In ruoli minori ci sono due star non del basket, ovvero il rapper Fat Joe (che fa sé stesso) e l'ex Steve Urkel Jaleel White. Ma aveniamo all'elenco dei campioni NBA che hanno partecipato al film nel ruolo di sé stessi.

La lista comprende: Trae Young, Jordan Clarkson, Khris Middleton, Aaron Gordon, Kyle Lowry, Seth Curry, Luka Doncic, Tobias Harris, Tyrese Maxey, Matisse Thybulle, Aaron McKie, Julius Erving, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Brad Stevens, Doc Rivers, Dave Joerger, Mark Jackson, Sergio Scariolo, José Calderón, Leandro Barbosa, Álex Abrines e Maurice Cheeks.

Voto: 7.5