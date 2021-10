Weekend al cinema, i film da vedere tra "Halloween Kills" e "L'Arminuta"

La notte delle Streghe si avvicina e i cinema tornano ad abbracciare horror particolamente attesi. Weekend ricco quello in arrivo per le sale d'Italia, con film di genere da affiancare a commedie italiane, titoli d'autore e d'animazione. Come sempre, ce n'è per tutti i gusti. L'importante, vista la capienza tornata al 100%, è catapultarsi in sala.

Halloween Kills di David Gordon Green

3 anni dopo il boom del reboot/sequel, Jamie Lee Curtis torna al cinema con un nuovo capitolo dell'infinita saga legata a Michael Myers. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) hanno appena lasciato Michael tra le fiamme, intrappolato nel seminterrato di Laurie. Quest’ultima raggiunge subito l’ospedale gravemente ferita, convinta di aver finalmente ucciso l’incubo di tutta una vita. Ma Michael è riuscito a liberarsi dalla trappola. Laurie cerca allora di recuperare le forze preparandosi ad affrontare Myers ancora una volta e chiedendo ai cittadini di Haddonfield di aiutarla. La famiglia Strode si unisce così a un gruppo di sopravvissuti alla prima furia violenta di Michael, decisi a farsi giustizia da sé. Daranno vita a un commando speciale con l’obiettivo di catturare Michael e eliminarlo una volta per sempre. Il diavolo morirà stanotte.

Ron - Un amico fuori Programma di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez

Nuovo lungometraggio animato Disney, Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo nuovo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all'uso”. Nell'era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Petit Maman di Céline Sciamma

Da sempre attenta al mondo dei giovanissimi e al tema dell'identità femminile, Sciamma torna con Petite Maman alle atmosfere di Tomboy, uno dei suoi film più amati, dimostrando ancora una volta una sensibilità fuori dal comune. Il film ha per protagonista Nelly, una bambina di otto anni che dopo la morte della nonna passa qualche giorno nella casa di campagna dove è cresciuta la madre, Marion. Girovagando nel bosco, si imbatte per caso in un'altra bambina che sta costruendo una capanna di legno e con cui nasce un rapporto speciale: la nuova amica si chiama proprio Marion...

L'Arminuta di Giuseppe Bonito

Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo bestseller vincitore del Premio Campiello 2017 di Donatella Di Pietrantonio edito da Einaudi, il film porta sullo schermo la storia di una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare la vita cui appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, passando da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica. Uno straniamento in cui l’Arminuta, ossia la ritornata, dovrà attraversare il senso di abbandono per arrivare a scoprire quello di appartenenza.

France di Bruno Dumont

Léa Seydoux è France de Meurs, giornalista un'importante carriera alle spalle. Quando, però, si ritroverà coinvolta in un incidente stradale, la sua vita verrà sconvolta profondamente. Il sinistro darà vita a una spirale di eventi che arresteranno la sua ascesa, portando la donna a diversi disastri professionali e personali. La crisi che ne conseguirà la metterà in discussione, facendole perdere il favore del suo pubblico, portandola alla rovina...

Due fantasmi di troppo di Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita

Nunzio e Paolo, uniti da una grande amicizia ma anche da un passato fatto di imprese fallimentari, nell’ennesimo tentativo di sbarcare il lunario si indebitano con uno strozzino e devono assolutamente trovare un modo per ripagarlo. Cosi?, sfruttando le abilita? tecnologiche di Nunzio, si imbarcano in un folle business nelle vesti medium improvvisati. Di casa in casa, consentono ai loro creduloni clienti di incontrare i propri cari estinti (che in realta? sono solo ologrammi), finche? un giorno si ritrovano davanti due veri fantasmi, o meglio fantasmesse: Gilda e Cettina. Nunzio e Paolo sfiniscono per essere perseguitati dalle due, ma col tempo gli inziali (e inutili) tentativi di liberarsene lasceranno il posto a un’insolita storia d’amore.

Notti in bianco, baci a colazione di Francesco Mandelli

Matteo ha quarant’anni, tre figlie e due cani. La sua seconda vita, quella di padre e disegnatore di fumetti è iniziata quando si è innamorato di Paola, lasciando il lavoro di tecnico nell’amministrazione comunale e seguendola in una casa in mezzo al verde. Un lavoro che si può tranquillamente svolgere in casa, e questo gli consente di fare quello che più gli piace: il padre. È un maniaco dell’ordine, ma solo perché il caos non gli consente di concentrarsi. Quando è nel suo studio, lavora instancabilmente al suo sogno: pubblicare un proprio fumetto, con un eroe di sua invenzione. Paola, invece, è una bella donna, anche lei sui quarant’anni che ha sempre voluto scrivere storie forti. A differenza di Matteo, ama lavorare di notte rimanendo alzata fino a tardi. Finora, non le è stato difficile scrivere una mezza dozzina di romanzi thriller, che hanno ottenuto un discreto successo, ma da un po’ di tempo non riesce più a scrivere. Il loro sgangherato equilibrio, raggiunto dopo dieci anni e tre figlie, comincia a traballare quando Sara, una sua vecchia conoscenza, gli propone la possibilita? di pubblicare il suo primo fumetto, a patto che lui si trasferisca a Parigi. Nel mentre, Paola si avvicina a Max, prestante addestratore di cani dalla vita avventurosa che sembra essere un ottimo spunto per il suo prossimo romanzo. Fino a che punto sono disposti a rischiare, sapendo di mettere a repentaglio cio? che piu? amano?

I Giganti di Bonifacio Angius

Una rimpatriata tra vecchi amici. Una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo. Tanti ricordi, piombo, e storie d'amore dall'abisso.