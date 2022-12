I film da vedere al cinema questa settimana (1-8 dicembre)

Si apre il mese di dicembre con esso una nuova settimana di uscite al cinema. Nelle sale italiane arrivano tante novità, dall’intensa regia di Andrea Pallaoro in Monica ai ricordi di Valeria Bruni Tedeschi in Forever Young fino alla nuova fatica di casa Sony The Woman King o la commedia con Claudio Bisio Vicini di casa. Scopriamo tutte le trame e i trailer dei film.

Monica

Film di Andrea Pallaoro, con Trace Lysette, Patricia Clarkson, Emily Browning, Joshua Close e Adriana Barraza

Dopo oltre vent’anni Monica torna nella sua casa natale nel Midwest per prendersi cura della madre gravemente malata. Qui trova la badante, il fratello e la cognata, e non tardano a riaffiorare tutti i ricordi e i dolori di una famiglia profondamente divisa e allontanatasi per un motivo mai rivelato.

Andrea Pallaora racconta con grande maestria un personaggio che raccoglie e impersona alcuni dei temi esistenziali più forti e comuni della condizione umana, dalla separazione all’abbandono fino al legame e il perdono.

Forever Young

Film di Valeria Bruni Tedeschi, con Louis Garrel, Nadia Tereszkiewicz e Micha Lescot

Parigi, 1986. Stella, Etienne e Adèle sono stati ammessi alla prestigiosa scuola di recitazione del Théâtre des Amandiers e, alimentati dal fuoco dei vent’anni e della passione per la recitazione, stanno vivendo la loro giovinezza al massimo. Su di loro incombe il vortice dei nuovi amori, dei grandi cambiamenti, ma anche lo spettro delle prime tragedie degli anni Ottanta, in cui l’Aids e le droghe prendono sempre più piede.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, il nuovo film diretto da Valeria Bruni Tedeschi è un palese e intenso viaggio autobiografico fatto di nostalgia verso i tempi della spensieratezza, della libertà e della scoperta delle emozioni, ma anche delle fragilità e delle difficoltà prima di ritagliarsi uno spazio nel mondo e nella recitazione.

The Woman King

Film di Gina Prince-Bythewood, con Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, Lashana Lynch, Sheila Atim e John Boyega

Nell’Ottocento le Agojie, un gruppo di guerriere tutto al femminile noto per grande abilità e ferocia, proreggeva il Regno di Dahomey, nell’Africa Occidentale, nell’attuale Benin. Il generale Nanisca era incaricata di addestrare le nuove generazioni di reclute e prepararle a una vita fatta di guerre per scacciare qualsiasi nemico dalla loro terra.

Ispirato a fatti realmente accaduti in Africa tra il XVIII e il XIX secolo, The Woman King racconta la storia del generale Nanisca (interpretata dal Premio Oscar Viola Davis) per mostrare la strenua battaglia di un regno per il proprio stile di vita in perenne pericolo.

Vicini di casa

Film di Paolo Costella, con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Valentina Lodovini

Giulio e Federica sono sposati da molti anni e il loro rapporto è ormai agli sgoccioli. Nel loro appartamento romano regna il silenzio: i due a malapena si parlano e, quando accade, lo fanno solo per discutere o litigare. Tutto cambia quando vengono invitati a cena dai nuovi vicini di casa Salvatore e Lucia, una coppia affiatata e passionale che farà loro una proposta destinata a svoltare la serata e il loro stile di vita.

Remake del film spagnolo Sentimental del 2020, la nuova commedia firmata da Paolo Costella ricorre alla dinamica della doppia-coppia per rimescolare le carte.

Orlando

Film di Daniele Vicari, con Michele Placido, Angelica Kazankova, Fabrizio Rongione, Denis Mpunga e Christelle Cornil

La storia, anzi, la favola moderna di un anziano e una bambina. Orlando e Lyse si ritrovano inconsapevolmente a dover compiere lo stesso percorso: affrontare il presente, sia esso in un paesino in aperta campagna o in una metropoli europea come Bruxelles.

Le altre uscite

Imperdibile per gli appassionati dell’universo One Piece il nuovo film ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato dal maestro Eiichiro Oda, One Piece Film: Red. Oltre al mondo dell’animazione, da segnalare anche Riunione di famiglia, il terzo capitolo dell’esilarante saga di Philippe De Chauveron Non sposate le mie figlie, così come La prima regola di Massimiliano D’Epiro. Al cinema anche Nessuno deve sapere, mentre – per chi fosse già in clima natalizio con l’arrivo di dicembre – un thriller a tema è Una notte violenta e silenziosa.