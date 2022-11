I film da vedere al cinema questa settimana (10-17 settembre 2022)

Giovedì 10 novembre 2022 inizia la nuova settimana cinematografica: da Il piacere è tutto mio al secondo capitolo di Black Panther – Wakanda Forever, fino a War: La guerra desiderata e l’horror nostrano Piove, oltre al “thriller culinario” Boiling Point; ecco cosa vedere al cinema, con tutte le trame e i trailer delle uscite.

Il piacere è tutto mio

Film di Sophie Hyde, con Emma Thompson e Daryl McCormack

Susan Robinson è un’insegnante in pensione, vedova da ormai due anni. Il suo matrimonio è stato solido e rigoroso, ma la sua vita sessuale ha risentito di questa rigidità. Decide così di rivolgersi a un’agenzia e prenotare un incontro con Leo Grande, affascinante escort dal fisico scultoreo con cui vuole provare a mettere in pratica le sue timide fantasie. La scarsa confidenza e l’imbarazzo, tuttavia, la costringeranno a richiedere più incontri, trasformando il suo rapporto con Leo.

Girato interamente in una camera d’albergo e trascinato da una Emma Thompson in grande spolvero, Il piacere è tutto mio (titolo originale Good luck to you, Leo Grande) viaggia a suon di dialoghi incalzanti e pungenti, andando a toccare temi come sex positivity e tabù, body confidence e identità di sé.

Black Panther – Wakanda Forever

Film di Ryan Coogler, con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Tenoch Huerta e Martin Freeman

Il regno di Wakanda piange la perdita del suo amato re T’Challa/Black Panther. Con la sua scomparsa, inoltre, la nazione finisce nel mirino delle potenze mondiali, pronte a invaderla. Namor, il re del mondo sottomarino di Talokan, muove guerra verso la superficie: War Dog Nakia ed Everett Ross dovranno difendere Wakanda e organizzare un nuovo assetto per il regno.

Come chiesto dai fan, nessun recasting. Con la perdita prematura del compianto Chadwick Boseman per un tumore al colon nel 2020, Black Panther non è più il protagonista della saga Marvel, che vede ora tutti gli eroi di Wakanda pronti a unire le proprie forze per difendere il regno.

Piove

Film di di Paolo Strippoli, con Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna, Francesco Geghi e Aurora Menenti

Negli ultimi giorni a Roma la pioggia è incessante e la violenza dilagante. Dai condotti e dai tombini della capitale proviene infatti uno strano vapore che sembra portare la gente a liberare tutta la rabbia repressa, con letali conseguenze. La famiglia Morel, su cui già pesa l’oscura assenza per la morte di Cristina in un tragico incidente, lo scoprirà a proprie spese e verrà travolta da questa rabbiosa carica.

Dopo il successo di A Classic Horror Story, co-diretto nel 2021 con Roberto De Feo, Paolo Strippoli dirige una pellicola delle solide tinte horror in una Roma sommersa da pioggia e sangue, aggiungendo un dramma familiare più intimo come epicentro della violenza.

War: La guerra desiderata

Film di Edoardo Leo con Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli e Stefano Fresi

Tom è preoccupato per il suo allevamento di vongole quando, per un malinteso burocratico, si ritrova da Lea, psicoterapeuta dell’Asl, che invece è molto più in allerta per quello che sta succedendo fuori dal suo ufficio. Le tensioni politiche tra Italia e Spagna stanno infatti per sfociare nella guerra, e uno scenario che prima sembrava impossibile sta diventando realtà.

Alla Festa del Cinema di Roma 2022 Gianni Zanasi decide di raccontare un conflitto attraverso i toni della commedia, rappresentando il caos misto a eccitazione che prende piede tra i personaggi. War – La guerra desiderata parte infatti dal complesso scenario del “se la guerra fosse arrivata in Italia”.

Boiling Point – Il disastro è servito

Film di Philip Barantini, con Stephen Graham e Vinette Robinson

Lo chef Andy Jones è visibilmente sotto stress.: ai problemi con il figlio e l’ex moglie si somma ora un’ispezione sanitaria a sorpresa che mette sottosopra il suo ristorante londinese. Come se non bastasse, il suo vecchio mentore si presenta a cena con un feroce critico culinario per metterlo in difficoltà, e la squadra dello chef inizia a perdere la testa e il controllo.

Un thriller culinario dai ritmi serratissimi: tutto in una serata, tutto in un ristorante, tutto in un piano sequenza ininterrotto. La tensione, in uno scenario quasi da incubo, non può che risultare altissima.

Le altre uscite

Da segnalare al cinema da giovedì 10 novembre anche La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, il musical The Land of Dreams, lo spagnolo Un anno, una notte e I racconti della domenica di Giovanni Virgilio, che racconta la situazione politica della Sicilia