I film da vedere al cinema questa settimana (19-26 gennaio 2023)

Tante le uscite in sala nella settimana cinematografica che si apre giovedì 19 gennaio 2023. Scopriamo tutte le pellicole da vedere, da Babylon e il suo cast stellare alla grande prova di Louis Garrel ne L’Innocente fino al debutto alla regia di Giuseppe Battiston con Io vivo altrove!: ecco le trame e i trailer di tutti i film.

Babylon

di Damien Chazelle, con Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jovan Adepo, Olivia Wilde, Samara Weaving, Li Jun Li, Jean Smart, Tobey Maguire e Max Minghella

Los Angeles, 1926. Negli anni d’oro della Hollywood che passa dal muto al sonoro, dove si alternano ascese e declini delle grandi star che vivono sull’onda di un successo sregolato e senza freni, prendono vita le vicende di quattro protagonisti. Nellie è la diva, nuovo volto del cinema, un ruolo troppo grande per lei; Jack sta invece per arrivare al capolinea della sua carriera; Manny si sta affermando come uno dei primi attori ispano-americani, mentre il trombettista Sidney è alla sua prima opportunità.

Progetto mastodontico di Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man) che racconta con il suo cast stellare gli anni che hanno plasmato Hollywood come industria del cinema di riferimento mondiale, diventato vero e proprio fenomeno di massa da contenuti e temi fino all’immaginario fatto di eccentricità ed eccessi.

L’innocente

di Louis Garrel, con Louis Garrel, Anouk Grinberg, Roschdy Zem e Noémie Merlant,

Abel lavora come guida in un acquario e fa i conti con la sua vita da vedovo e una madre con cui è sempre in conflitto. Quando quest’ultima decide di sposare Michel, un uomo appena uscito di prigione, il figlio non riesce a fidarsi, nonostante la coppia abbia in mente un bel piano per il futuro in cui apriranno insieme un negozio di fiori. Insieme all’amica Clémence, Abel inizia così a pedinare Michel, determinato a trovare qualcosa di oscuro sul suo conto.

La quarta regia di Louis Garrell è un’altra grande prova di maturità nell’unire dramma e romanticismo, leggerezza e toni polizieschi, sentimenti dai tratti quasi noir e attimi di leggerezza e ironia, perfettamente uniti e bilanciati in unico, freschissimo, film.

La ligne – La linea invisibile

di Ursula Meier, con Stéphanie Blanchoud e Valeria Bruni Tedeschi

Emotivamente fragile e instabile a causa del suo passato, dopo l’ennesima discussione Margaret arriva alle mani con sua madre e, in attesa della sentenza del processo, riceve un ordine restrittivo che le impedisce di avvinarsi a lei e a tutta la sua famiglia per almeno tre mesi. Proprio in questo periodo in cui è costretta a non varcare “la linea”, Margaret, rimasta sola e isolata, inizia a elaborare i suoi legami affettivi.

Presentata in concorso Festival di Berlino e al Napoli Film Festival, la nuova pellicola della regista Ursula Meier è un duro racconto di un dramma familiare in cui, oltre al sentimento, entra in gioco lo spazio.

Anche Io

di Maria Schrader, con Carey Mulligan e Zoe Kazan

È il 2017 quando la giornalista Jodi Kantor scopre di alcune aggressioni sessuali del produttore Harvey Weinstein ai danni di Rose McGowan e di tante altre attrici, le quali però si rifiutano di parlare. Il silenzio prosegue fino a quando la collega Megan Twohey riesce a contattare un’ex assistente di Weinstein, e le indagini risalgono rapidamente ad assegni e accordi di riservatezza che hanno tenuto il produttore lontano dalle denunce per anni.

Anche io racconta l’inchiesta portata avanti da Rose McGowan e Megan Twohey e pubblicata il 5 ottobre del 2017 sul New York Times, vero e proprio epicentro del movimento #MeToo e del terremoto che colpirà Hollywood e il mondo dello spettacolo intero.

Io vivo altrove!

di Giuseppe Battiston, con Giuseppe Battiston e Rolando Ravello

Oltre allo stesso nome, Fausto Biasutti e Fausto Perbellini condividono la passione per la fotografia e l’odio per la città. Quando si conoscono durante una gita per fotoamatori, iniziano a condividere anche il sogno di andare a vivere in campagna a contatto con natura una volta per tutte. L’occasione arriva quando Biasutti eredita la casa di sua nonna in collina udinese ma, quando i due si trasferiscono, devono fare i conti con i problemi del paese.

Il primo film da regista di Giuseppe Battiston prende (vagamente) ispirazione da Bouvard e Pécuchet di Falubert per dare vita a una commedia vecchio stile, dallo schema sicuramente già visto di città-campagna, ma con pacata garbatezza.

Le altre uscite

Al cinema anche il documentario firmato da Lorenzo Borghini sul pittore Luca Alinari, uno degli artisti più rappresentatici del Novecento italiano, capace di spaziare dalla Pop Art all’arte concettuale, e Good Morning Tel Aviv, testimonianza di Giovanna Gagliardo sulla città israeliana. Per i più coraggiosi Anatar, mentre per i più piccoli tornano Luì e Sofì con Me contro Te – Missione giungla.