I film da vedere al cinema questa settimana (23 febbraio-1 marzo 2023)

Inizia giovedì 23 febbraio 2023 la nuova settimana di cinema. Continuano ad approdare in sala i candidati agli Oscar 2023: ben tre nomination per The Whale con Brendan Faser. Scopriamo dunque le uscite cinematografiche attraverso trame e trailer di tutti i film.

The Whale

di Darren Aronofsky, con Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton e Ty Simpkins

Charlie è un professore d?inglese che vive solo e recluso in casa per la sua grave obesità. Dal momento che non ha più notizie di sua figlia Ellie, abbandonata quando aveva 17 anni, il suo unico contatto col mondo ?esterno? è Liz, l?infermiera che si prende cura di lui. Quando una diagnosi conferma che gli resta poco tempo da vivere, Charlie decide di provare a riallacciare i rapporti con Ellie e, circondandosi di nuove persone, riscoprire il proprio passato e la propria vita.

Presentato in Concorso alla 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e vincitore del Leoncino d?Oro (oltre a ben tre candidature ai prossimi Oscar), il film che segna il ritorno di Aronofksy (Leone d?Oro nel 2008 con The Wrestler) a sei anni da Madre! è un claustrofobico e spietato racconto di amicizia, amore, religione e morte, ispirato all?omonima opera teatrale e fatto di richiami al mondo di Moby Dick.

Romantiche

di Pilar Fogliati, con Pilar Fogliati, Barbora Bobulova, Levante e Diane Fleri

Quattro giovani ragazze estremamente diverse tra loro, accomunate solo dalla vita a Roma e dintorni e dalla loro psicologa. Eugenia è arrivata da Palermo al Pigneto con il suo copione appena scritto sotto braccio, per realizzare il suo sogno e diventare sceneggiatrice; Uvetta vive annoiata nell?aristocrazia del centro storico; Michela si sta per sposare, abita a Guidonia ed è soddisfatta della sua vita di provincia, mentre Tazia vive ed esprime i Parioli con le sue manie di controllo.

Coadiuvata da Giovanni Veronesi nella sceneggiatura, Pilar Fogliati debutta alla regia di un film in cui interpreta tutte e quattro le protagoniste, esaltando la sua comicità e il suo essere camaleontico con un divertente quadro della gioventù romana al femminile.

Argentina, 1985

di Santiago Mitre, con Ricardo Darín e Peter Lanzani

La violenta dittatura che ha controllato l?Argentina tra la fine degli anni Settanta e l?inizio degli Ottanta è finalmente giunta al capolinea. In una democrazia ancora fragile e instabile, i procuratori Julio Stassera e Luis Moreno Ocampo hanno indagato su quanto è accaduto durante gli anni del regime, ed è arrivato per loro il momento di condannare quelli che rappresentavano le alte sfere dell?esercito. Un rischio che porterà a minacce e ulteriori violenze, ma anche alla giustizia per le vittime.

Un film che ripercorre l?intero processo dell?Argentina post-dittatoriale con grande trasporto e forza, senza bisogno di sfociare nel drammatico, dal momento che a parlare sono i fatti e le grandi battaglie portate avanti dai funzionari. Candidato agli Oscar 2023 come Miglior film straniero.

Laggiù qualcuno mi ama

di Mario Martone

A settant?anni dalla nascita di Massimo Troisi, il mito dell?attore campano torna a vivere grazie a contenuti inediti e attraverso le parole di colleghi e amici, ma anche e soprattutto ammiratori: da Anna Pavignano allo stesso regista Mario Martone, fino a Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone. Un documentario che racconta la parabola artistica ? con anche tante incursioni nella vita privata e negli aspetti caratteriali più intimi ? del ?comico dei sentimenti?.

The Offering

di Oliver Park, con Paul Kaye, Nick Blood e Allan Corduner

Arthur è in gravi difficoltà economiche e sua moglie Claire è incinta: decide così di andare nel suo paese natale per riconciliarsi col padre Saul e convincerlo a vendere l?agenzia di onoranze funebri e mettere la casa a garanzia di un prestito. Saul è contento di vedere il figlio e la nuora, ma il suo assistente intuisce le loro reali, cattive, intenzioni, che risvegliano nelle pompe funebri lo spirito-demone di un uomo morto suicida anni prima.

Horror efficacissimo nel suo essere tradizionale: una dettagliata e ampia fase preparatoria ? con tanto di elementi a fare da novità, come l?ambientazione all?interno di una comunità ebraica ? apre perfettamente al crescendo di patos ultraterreno e maligno.

Le altre uscite

Tre mummie e un cucciolo di coccodrillo per le strade di Londra. Al cinema anche l?animazione targata Warner Bros. con il divertente Mummie ? A spasso nel tempo, oltre al thriller psicologico con Guy Pierce The Infernal Machine e il dramma della violenza in Ucraina di Klondike.