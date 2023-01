I film da vedere al cinema questa settimana (26 gennaio-2 febbraio 2023)

Cosa vedere al cinema questa settimana? Scopriamo tutte le trame e i trailer dei film in uscita in sala giovedì 26 gennaio 2023, dal viaggio dei ricordi di Roman Polanski e Richard Horowitz in Hometown al nuovo film di Paolo Genovese Il primo giorno della mia vita, passando per la natura letteraria di Anton Cechov, la dura attualità di Profeti e l’azione di The Plane.

Hometown – La strada dei ricordi

di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer, con Roman Polanski e Richard Horowitz

A oltre 60 anni dalla loro fuga Roman Polanski e Richard Horowitz si ritrovano per la prima volta in Polonia. Il regista e il fotografo iniziano così una passeggiata per quelle strade di Cracovia dove sono cresciuti, in un viaggio fatto di ricordi lontani, dall’infanzia fino all’orrore nazista e la vita nel ghetto ebraico. Polanski riuscì a nascondersi (a differenza dei genitori) presso alcune famiglie cattoliche, mentre Horowitz venne salvato da Oskar Schindler e sfuggì giovanissimo ad Auschwitz.

Villaggi di campagna, piazze della città, sinagoghe, scuole ebraiche: la “camminata” di Roman Polanski e Richard Horowitz è un grande viaggio evocatore ma anche una sincera chiacchierata in presa diretta tra amici che – a ignorare quasi completamente le telecamere – si abbandonano ai ricordi tra scherzi e risate, senza vittimismo ma senza nemmeno dimenticare ciò che è successo.

Il primo giorno della mia vita

Film di Paolo Genovese, con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco e Gabriele Cristini

Quattro persone hanno toccato il fondo: Napoleone, un life coach che non è mai riuscito a motivare sé stesso, Emilia, una ginnasta eterna seconda e finita in sedia a rotelle, Arianna, madre accompagnata dal dolore per la perdita della figlia, e Daniele, giovane youtuber mangione vittima di bullismo, hanno deciso di farla finita. Proprio nel momento del suicidio, però, si presenta una seconda opportunità: un misterioso uomo che offre loro una settimana di tempo per riscoprire l’importanza della vita.

Il nuovo film di Paolo Genovese – trascinato dal cast con Toni Servillo e Valerio Mastandrea – affronta i grandi temi di vita e morte, attraverso un viaggio esistenziale “a ritroso” in una Roma dalle atmosfere affascinanti.

Anton Cechov

di René Féret, con Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin, Jenna Thiam e Jacques Bonnaffé

Nel 1890 Anton Cechov è un medico di campagna che si diletta con la scrittura, scrivendo con pseudonimo dei racconti sui giornali. Quando due dei più importanti editori russi notano il suo talento, spingono il giovane a dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, fino a diventare uno degli autori più apprezzati della storia della letteratura, al pari del suo mito Tolstoj.

Il film del 2015 del compianto regista René Féret arriva finalmente in Italia per raccontare la storia familiare e umana di Cechov, non limitandosi assolutamente alla lode del suo talento, ma anzi sviscerandone magistralmente i problemi, le speranze e gli impegni sociali.

The Plane

di Jean-François Richet, con Gerard Butler e Mike Colter

L’ex pilota militare Brodie Torrance è stata declassato e ora è capitano di aerei di linea. Per risparmiare sul carburante, durante un semplice e poco frequentato volo è costretto ad affrontare una violenta perturbazione che si rivela peggiore del previsto. Il comandante riesce a effettuare un atterraggio di emergenza, ma passeggeri ed equipaggio si ritrovano su un’isola delle Filippine ai confini del mondo e della civiltà dove è in corso una violenta guerriglia.

Diviso quasi nettamente in tre “atti” (volo-naufragio-scontro), The Plane è un film scolastico ma senza difetti nella sua realizzazione, che non delude in quanto a qualità e quantità dell’azione, capitanata da Gerard Butler.

Profeti

di Alessio Cremonini, con Jasmine Trinca e Isabella Nefar

Sara è una andata in Medio Oriente per raccontare la guerra in Siria, mentre Nur è una foreign fighter inglese che ha sposato un miliziano del Califfato. La giornalista viene rapita dall’Isis e deve sottostare alle dure leggi per le donne dello Stato islamico: l’unica persona con cui può interagire in quanto donna è Nur, che però non smetterà mai di provare a radicalizzare la giovane e farla aderire all’estremismo islamista.

Il regista di Sulla mia pelle Alessio Cremonini non abbandona i temi attuali e racconta da vicino il confronto-scontro tra due psicologie e culture quasi inconciliabili, sullo sfondo di una cruda prigionia fatta di ricatti e silenzi.

Le altre uscite

Al cinema anche il documentario sulla storia del Premio Montale di Fulvio Weltz In viaggio con Montale – 25 anni di Premio Montale Fuori casa, l’opera prima di Alessandro Garilli La seconda via e il racconto della vita vissuta dai deportati ebrei all'interno del campo di detenzione di Theresienstadt in Terezin, oltre agli intrecci satirici de Il Terzo Segreto di Satira in Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi. Commedia francese surreale e dal ghigno facile invece A letto con Sartre, anch’essa al cinema da giovedì.