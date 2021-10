Weekend al cinema, i film da vedere tra Freaks Out e Madres Paralelas

Un weekend di Halloween da dolcetto, scherzetto e buio di una sala. I cinema d'Italia abbracciano infatti una pioggia di novità particolarmente attese, tra film d'autore, commedie, titoli animati e kolossal italiani, come il nuovo film di Gabriele Mainetti. Pellicole per tutti i gusti, per un lungo fine settimana cinefilo.

Madres Paralelas di Pedro Almodovar

Film di apertura della 78. Mostra di Venezia, Madres Paralelas segna il ritorno del regista spagnolo, due volte premio Oscar, al fianco di Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón e Rossy De Palma. Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe. Coppa Volpi a Venezia per la migliore interpretazione femminile a Penélope Cruz.

Freaks Out di Gabriele Mainetti

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia. Sei anni dopo Lo chiamavano Jeeg Robot, l'atteso ritorno di Gabriele Mainetti. Protagonisti Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo, Giancarlo Martini e Max Mazzotta.

Antlers – Spirito Insaziabile di Scott Cooper

Prodotto da Guillermo del Toro, vede sul set Keri Russell, Jesse Plemons, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan, Jeremy T. Thomas e Sawyer Jones. Un'insegnante di liceo si accorge che uno dei propri studenti custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell'Oregon in cui la vive insieme al fratello sceriffo.

La Famiglia Addams 2 di Greg Tiernan

In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia. Il loro viaggio attraverso l'America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?

Una notte da Dottore di Guido Chiesa

Pierfrancesco Mai, 65 anni, e? un dottore che lavora come guardia medica notturna. Una notte ha un incidente con Mario, rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario ne esce illeso, ma la sua bici è distrutta. A causa dell’impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un’idea che salva entrambi: Mario, “guidato" a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite. Con Diego Abatantuono e Frank Matano