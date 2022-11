I racconti della domenica, la vita e le battaglie di un sindaco onesto nella Sicilia del dopoguerra

La storia della vita di un piccolo amministratore locale siciliano che si incrocia con quarant’anni di storia italiana e di impegno pubblico, “I racconti della domenica” di Giovanni Virgilio, in uscita il 10 novembre, è ispirato all’esperienza e alle battaglie del nonno del regista, Francesco, uno dei sindaci più giovani del dopoguerra in Sicilia, interpretato nel film da Alessio Vassallo. Nel cast anche Stella Egitto che interpreta l’amata Maria, Nino Frassica che veste i panni di don Peppino, Emmanuele Aita (Ture) e Paolo Briguglia (Antonio).

I racconti della domenica: la trama

Negli anni ’40 Francesco è un ragazzino nato in un paesino dell’entroterra palermitano, figlio di un padre emigrato in America e di una madre che lo spedisce in collegio, come già fatto con il fratello Antonio, per far fruttare questi sacrifici e farlo studiare. In collegio dai salesiani Francesco incontra Don Peppino che gli dà l’idea di scrivere ogni domenica al padre migrante raccontando della sua vita. Il ragazzino prende quell’abitudine che non abbandonerà mai per il resto della sua vita. Sopravvissuto alla guerra e ai bombardamenti, Francesco si iscrive all’Università e studia Medicina, fin quando non incontra la politica. Una passione che lo coinvolge subito e lo porta ad essere eletto sindaco del suo paesino, uno dei più giovani della Sicilia. Francesco prende il suo incarico subito seriamente e si dà da fare per migliorare la situazione dei suoi concittadini, portando avanti molte battaglie, anche grazie all’appoggio della moglie Maria, sempre al suo fianco. Ma la politica non è solo impegno e servizio e Francesco se ne accorgerà quando dall’interno del suo partito, la DC, arriveranno pressioni per farlo deviare dalla pratica della buona amministrazione. Ma il sindaco andrà avanti per la sua strada, fino alla fine di un mandato che coincide simbolicamente con lo shock istituzionale rappresentato dal sequestro e dall’assassinio di Aldo Moro.

I racconti della domenica, vita di un uomo per bene

Quarant’anni di storia italiana, e in particolare siciliana, raccontati attraverso la vita di un uomo che sceglie di impegnarsi in politica. Dagli anni duri della guerra e dei bombardamenti, alle speranze della ricostruzione. Francesco è un uomo che vuole dare una mano, mettersi a disposizione della sua piccola comunità per cercare di migliorare la qualità della vita nel suo paesino di 5000 anime. La sua visione della vita e della politica è entusiasta, sincera e, presto si rivelerà purtroppo anche piuttosto ingenua. I racconti della domenica è un film ambizioso nel suo puntare ad inquadrare il contesto di 40 anni di eventi storici nell’esperienza soggettiva di un piccolo amministratore di provincia, e non sempre riesce a proporre uno sguardo abbastanza ampio da riuscirci. Ma il film riesce invece a raccontare bene una singola esperienza umana, speciale, come lo sono state tante esperienze delle generazioni passate, anche perché, questo sì, proiettate in momenti che oggi sappiamo focali della storia del paese. L’elemento del racconto, e dell’importanza della parola scritta come strumento per trasmettere pensieri ed emozioni, rappresentato dall’abitudine di Francesco di scrivere ogni domenica una lettera a un padre mai conosciuto, regala al film di Giovanni Virgilio il suo lato più poetico e più interessante.

Il trailer

Voto:6