Il Colibrì, un vortice continuo di eventi riscattato nel finale

Si parte sempre dal presupposto che una sceneggiatura non possa mai sostituire pienamente e in egual misura il testo di un romanzo e in questo caso, si sta parlando del “Colibrì”, soprattutto se si collega al fatto che con quest’opera Sandro Veronesi ha vinto il Premio Strega e ha avuto un grande consenso del pubblico. La firma alla regia è quella di Francesca Archibugi, che con quest’opera continua una ricerca su tematiche perlopiu’ di tipo sociale riferite alla borghesia italiana.

Il personaggio centrale infatti somiglia molto ai protagonisti della nostra letteratura più borghese come quello del “Giardino dei Finzi-Contini” e ne ricalca gli stereotipi e blocchi emotivi: Marco Carrea, simbolo dell’immobilismo e della scarsa personalità vive in un’assoluta proiezione di ciò che è stato e che non potrà mai più essere. E’ sposato con la donna sbagliata, un bella hostess, Marina, dalle origini balcaniche, e sicuramente affetta da patologie psichiche, -come poi infatti si rivela in tutta la storia-, ma è innamorato della donna “ideale”, quasi dantesca, della sua adolescenza Maria Lattes, con cui intrattiene un rapporto platonico e di incontri fugaci, privi di sessualità. Si crea un intreccio molto intricato di accuse e fughe, di tradimenti compulsivi da parte della moglie che ha così un alibi per giustificare le sue attitudini al vizio. L’elemento centrale di tutto il racconto non è però il tema dell’amore, ma quello della grande opposizione tra vita e morte, in cui sembra almeno apparentemente primeggiare la fine. Tutti i personaggi sono caratterizzati da un elemento distruttivo: i genitori di Marco (Laura Morante e Sergio Albelli, si odiano ma non osano separarsi) il fratello minore condivide in modo segreto l’amore di Maria e lo detesta per questo, la figlia sembrerà per tutto il film in personaggio maledetto e condannato da un filo immaginario a soffrire e infine la stessa Lattes indecisa su quale vita vivere. Tutto sembra essere sempre molto precario, instabile e per Marco, il Colibrì, così come lo chiamano tutti dall’infanzia, immutabile, fermo, costretto a subire e a sopportare tutti i

colpi del destino. In questa esistenza in cui il fluire degli eventi si ripetono incessantemente nella stessa maniera, la vita dei personaggi sembra essere avvitarsi su se stessa.

La storia, seppur ricca di spunti sulle disfunzionalità familiari e sulla solitudine interiore, non fluisce a causa del numero eccessivo di interruzioni della linea temporale. Lo script e le psicologie non è approfondito e non ci coinvolge fino in fondo, perché solo la parte di Marco Carrera è ben strutturata e delineata, il resto dei personaggi sono solo accennati. Il testo narrativo di sicuro non presenta un andamento cinematografico ma l’adattamento non ha di certo risolto il gap tra romanzo e sceneggiatura. Gli attori compensano alcuni momenti di vuoto, grazie alla bravura e alla capacità della Archibugi di dirigerli in maniera impeccabile.

Nel complesso il film ci incuriosisce per il vortice continuo di eventi, però solo la fine lo riscatta di quel significato profondo che non si evince durante il fluire della storia. Sarà solo un gesto estremo a definire il vero significato dell’ossimoro vita/morte.