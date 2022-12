Il Gatto con gli stivali 2: il gran ritorno dell'anti-eroe a quattro zampe

Nel 2011 in casa Dreamworks Animation decisero di dedicare un intero spin off al Gatto con gli Stivali, uno tra i più divertenti e amati personaggi dell’universo dei film sull’orco verde Shrek. Il progetto per un secondo film (ideato dal grande regista Guillermo del Toro) però non andò in porto. Fino ad oggi: arriva infatti al cinema dal 7 dicembre, dopo qualche slittamento, Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio, questa volta per la regia di Joel Crawford e con la voce di Antonio Banderas sia nella versione originale che quella doppiata in italiano. Insieme a lui Salma Hayek che presta la vice a Kitty “zampe di velluto” (nella versione nostrana Francesca Guadagno) e Harvey Guillén che doppia il piccolo Perrito (in italiano la voce è di Riccardo Suarez).

La trama

Al termine di una sua ennesima avventura, al Gatto con gli Stivali si presenta la Morte, che con le sembianze di un enorme e minaccioso lupo dagli gli occhi rossi, lo avvisa: ha terminato otto delle sue nove vite e la sua fine è vicina. L’unico modo che Gatto ha per salvarsi è rubare una mappa magica che conduce alla leggendaria Stella dei Desideri, raggiungerla attraverso il pericoloso bosco ed esprimere il desiderio di avere nuovamente nove vite. Il Gatto con gli stivali parte così alla ricerca di questo tesoro accompagnato dalla sua amica Kitty “zampe di velluto” e il loro nuovo compagno, un cagnolino orfano e senza nome in cerca di amici. Ad ostacolare però il trio peloso si presentano però Big Jack Horner, il cui desiderio è quello di possedere tutta la magia del mondo) e una scatenata Riccioli d’oro, che aiutata dai tre orsi, vuole ritrovare la sua famiglia.

Il Gatto con gli stivali è cresciuto, tra divertimento e chiave morale

Il Gatto con gli stivali ritorna in grande stile in questo film che riprende a pieno i toni e le atmosfere del primo capitolo, con una avventura ritmata e accattivante, capace di tenere grandi e piccini incollati allo schermo. L’obiettivo, dopo così tanto tempo, era forse ambizioso, ma in questa pellicola ci sono tutti gli elementi per garantire la riuscita di un ottimo prodotto.

Il Gatto con gli stivali è cresciuto, è più maturo, ed era persino pronto a smettere i panni dell’(anti)eroe e dedicarsi ad una vita in sordina. Ma quando l’avventura chiama, lui risponde. E assieme a lui un variegato gruppo di personaggi delle fiabe, qui ironicamente caratterizzati (si noti il “particolare” doppiaggio di Riccioli d’oro e dei tre Orsi) mentre sono ognuno all’inseguimento di quello che ritengono il loro più grande desiderio. Ma lungo il viaggio ogni personaggio è tenuto a ragionare su ciò di cui ha davvero bisogno, in un confronto gli uni con gli altri ma anche con sé stessi. Non c’è infatti solo divertimento in questo film, ma anche una profonda chiave morale riguardo a ciò che davvero è importante nella vita, per capire quanto alcuni obiettivi siano relativi, per comprendere l’importanza dei legami familiari e di amicizia. A questo scopo risulta fondamentale l’introduzione del piccolo Perrito, un personaggio che si farà subito amare per la sua ingenuità e bontà d’animo, e che insegnerà al protagonista, quasi senza volerlo, cosa davvero desidera per il suo futuro.

Come anche nei film Dreamworks precedenti, sono sempre molti i riferimenti alla storia del cinema, ai film western così come ad altre trasposizioni delle fiabe. La grafica è accattivante, ben curata, affascinante, aggiornata ma allo stesso tempo fedele al film precedente di undici anni fa. E tutto concorre a rendere Il Gatto con gli stivali 2 un ottimo film d’animazione, che fa ridere e riflettere a momenti alterni, senza mai annoiare o stancare.

Voto: 8.5