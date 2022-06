Il giorno più bello, Luca e Paolo rivali nel mondo del wedding

Un giorno che tutti sperano sia perfetto si trasforma in un disastro dietro l’altro, e gli spettatori seguono la cronaca di tutto quello che non dovrebbe succedere durante un matrimonio da dietro le quinte, dal punto di vista della mano d’opera: un wedding planner e il suo variegato staff. “Il giorno più bello” è film diretto da Andrea Zalone nelle sale dal 9 giugno, remake del francese “C’est la vie – Prendila come viene”. A guidare il cast di questa commedia corale ci sono Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, con loro Carlo Buccirosso, Violante Placido, Valeria Bilello, Lodo Guenzi, Fiammetta Cicogna e l’esordiente attore Stefano De Martino.

Il giorno più bello, la trama

Il protagonista de Il giorno più bello è Aurelio (Paolo Kessisoglu), un ultracinquantenne in piena crisi di mezza età, che si è accorto che vuole rivoluzionare la sua vita. Finora è stato a capo dell’azienda di wedding planning ereditata dal padre, che si chiama appunto ‘Il giorno più bello’, ma a forza di organizzare un giorno di felicità per gli altri gli è venuta voglia di lasciare tutto per inseguire la sua.

Una felicità che prevede la libertà di una barca a vela con cui girare il mondo e, al suo fianco, la donna di cui è innamorato, Serena (Valeria Bilello), che è una sua collaboratrice ed è sposata con il suo fraterno amico, il fotografo Giorgio (Luca Bizzarri). I piani di Aurelio prevedono dunque l’organizzazione dell’ultimo matrimonio e la cessione dell’aziende ad un acquirente che sembra davvero interessato, il dottor Musso (Carlo Buccirosso). Convinta Serena a lasciare Giorgio, Aurelio potrà finalmente realizzare tutti i suoi desideri. Se non fosse che l’ultimo matrimonio di Aurelio, come scoprirà solo in un secondo momento, è quello tra la figlia del dottor Musso (Fiammetta Cicogna) e il futuro genero Pier (Stefano De Martino), la cui riuscita diventa fondamentale per la cessione de Il giorno più bello. A questo punto tutto dovrà essere perfetto, se non fosse che lo staff di Aurelio è popolato da personaggi bizzarri, volenterosi ma non del tutto affidabili, a iniziare dal suo irascibile braccio destro Adele (Violante Placido) e dall’animatore, un cantante fallito ed ex della sposa (Lodo Guenzi).

Il giorno più bello, una commedia corale nel dietro le quinte del mondo del wedding

Il giorno più bello è una simpatica commedia corale che riprende molto dall’originale francese del 2017 a cui si ispira, ma con alcune varianti ritagliate sul cast. Il fatto che i personaggi di Aurelio e Giorgio siano amici fraterni ma anche rivali in amore ad esempio, è una variante pensata per sfruttare la presenza del duo Luca e Paolo. La loro è la storia centrale su cui poggia tutto in resto, ma in realtà il vero protagonista, come nell’originale, è Aurelio con la sua crisi esistenziale. Un uomo arrivato a quel punto della vita in cui si rende conto di non aver fatto nulla per realizzare i suoi desideri più profondi. E la necessità di inseguirli diventa il motore che dà l’avvio alla storia.

Insieme a lui, grande protagonista, è il suo variopinto staff e, più in generale, il mondo del wedding planning, che da fuori immaginiamo sempre molto glamour e qui viene invece raccontato in un dietro le quinte disastroso e proprio per questo spassoso. Aurelio si trova a dover organizzare il migliore dei matrimoni possibili nel peggiore momento possibile. Tutta questa tensione al risultato, di cui carica anche i suoi collaboratori, si scioglierà in una serie di fiaschi che, uno dopo l’altro, rischieranno di mandare a monte per sempre i sogni del protagonista, oppure di aprirgli finalmente gli occhi sulla realtà. Il film, diretto da Andrea Zalone, storico collaboratore di Maurizio Crozza, è un meccanismo che funziona e sfrutta bene sia l’affiatamento dei due amici-nemici protagonisti, che il resto del cast in cui spiccano, tra gli altri, Violante Placido con la sua Adele sull’orlo di un esaurimento nervoso, e Lodo Guenzi con il suo divertente ritratto della rock star fallita riconvertitasi a cantante di matrimonio. Il giorno più bello è una commedia godibile e piacerà alpubblico che si ritroverà a sorridere non solo delle vicende esistenziali dei variopinti personaggi, ma anche dell’ambientazione e di situazioni e circostanze tipici del ricevimento di matrimonio che tutti hanno sperimentato almeno una volta nella vita.

Voto: 6,5