Il Grande Gioco, intrighi e giochi di potere dietro le quinte del calciomercato

Intrighi, giochi di potere, colpi bassi, zone grigie e rischi nel mondo opaco e opulento del calciomercato sono al centro della nuova serie Sky Original “Il grande gioco” diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano, in otto episodi che andranno in onda in prima serata dal 18 novembre su Sky e saranno disponibili in streaming solo su Now tv. A interpretare il protagonista, il potente intermediario Corso Manni è Francesco Montanari, Giancarlo Giannini interpreta Dino De Gregorio, boss della Isg, la società di procuratori più potente d’Europa, mentre Elena Radonichic è sua figlia e socia, ed ex moglie di Corso, Elena.

Il Grande Gioco, la serie Sky sul mondo del calciomercato Corso Manni era il golden boy dei procuratori di calcio italiani. Talentuoso, intuitivo, senza l’inutile peso di troppi scrupoli era arrivato ad essere considerato l’uomo più potente tra quelli che muovono le fila del mondo del calciomercato. Un mondo che muove somme di denaro enormi, interessi eterogenei e non sempre trasparenti e appetiti di ogni tipo. Ma Manni non è più da tempo il deus ex machina dei più danarosi trasferimenti di calciatori da un club all’altro d’Europa: la sua velocissima corsa al successo e al potere è stata frenata da un’accusa infamante: quella di aver fatto parte di un lucroso giro di calcioscommesse. Da due anni Corso ha dovuto rinunciare all’abilitazione come procuratore ed è coinvolto in un processo difficile e doloroso, mentre continua ad aggirarsi nell’ombra come intermediario non ufficiale tra squadre e atleti che ancora si rivolgono a lui per sistemare le questioni più spinose. “Il Grande Gioco” si apre con un protagonista che cerca di riprendersi il suo posto nel mondo e di vendicarsi di Dino De Gregorio, il boss della ISG, la più grande società di procuratori sportivi italiana e suo ex capo, il primo a scaricarlo di fronte alle accuse. Il braccio destro di Dino è sua figlia Elena, ex moglie di Corso, ambiziosa e scalpitante, fedele al padre ma anche stanca di essere la numero due. Su tutti incombe poi l’ombra di un potente e ambiguo imprenditore russo che punta a conquistare il calciomercato italiano, a qualunque costo.

Il Grande Gioco, un affresco inedito e cupo sul mondo degli interessi che circondano il calcio

Il calciomercato è quel momento dell’anno che infiamma la fantasia e i sogni dei tifosi. Giorni di trattative febbrili in cui concludere affari su cui si lavora da mesi o chiudere con blitz inaspettati, nel giro di poche ore, una compravendita miliardaria. Sono i momenti in cui le vendite dei quotidiani sportivi lievitano, i clic mandano alle stelle le visite dei siti specializzati e in ogni bar d’Italia tengono banco commenti e polemiche su nuovi acquisti o dolorose cessioni, sognando le vittorie che verranno o temendo le future difficoltà della propria squadra. E mentre i tifosi si appassionano al futuro delle proprie squadre cosa avviene, davvero, tra gli stand in cui i club d’Europa scambiano talenti come figurine? E cosa avviene durante tutto il resto dell’anno, quando il giro di miliardi intorno agli idoli degli stadi non si ferma mai? Il Grande Gioco prova a rispondere a questa domanda, partendo dalla storia personale di un potente procuratore, arrivato tanto in alto e poi tradito e caduto con fragore, e che il pubblico ritrova in un limbo da cui cercherà, in tutti i modi, di riemergere, sempre usando il suo talento, la sua intraprendenza e la sua tentacolare rete che avvolge ancora calciatori e allenatori, dirigenti e manager di un mondo, quello del calcio, che viene raccontato nelle sue pieghe più buie, nelle sue zone grigie, nelle sue pericolose ambiguità, come un campo di battaglia in cui più che i talenti e le abilità sportive si misurano interessi, potere, avidità e ambizione.

Ne esce fuori un coinvolgente affresco a tinte fosche del dietro le quinte dello sport più amato e ricco del mondo. Un racconto che, pur essendo ottima fiction, riecheggia di tanta realtà e in cui qualche spettatore si ritroverà forse anche a cercare il filo di ispirazioni a storie, scandali e personaggi che hanno riempito le cronache sportive (e non solo) degli ultimi decenni.

Il trailer

Voto:7