Il Grande Giorno: Aldo, Giovanni e Giacomo alle prese con un matrimonio

Le emozioni contrastanti dei genitori che si trovano a organizzare il matrimonio dei propri figli e vederli definitivamente volare lontano dal nido, rivelazioni che mettono a dura prova sodalizi durati decenni, e l’arrivo di uno sconosciuto che mette a soqquadro la festa di famiglia. Aldo Giovanni e Giacomo, a due anni di distanza da “Odio l’estate”, tornano in sala ancora una volta diretti da Massimo Venier con la commedia Il Grande Giorno. Insieme al trio nel cast ci sono, tra gli altri: Lucia Mascino (Margherita ex moglie di Giovanni e compagna di Aldo), Antonella Attili (Lietta, moglie di Giacomo), Elena Lietti (Valentina seconda moglie di Giovanni), Margherita Mannino (la sposa), Giovani Anzaldo (lo sposo), Roberto Citran (Cardinale Pineider) e Francesco Brandi (Don Ciccio). In un cameo c’è anche Francesco Renga nei panni di se stesso, mente le musiche originali sono di Brunori sas.

Il Grande Giorno: la trama del film

In una lussuosa villa sul Lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio tra Caterina e Elio. Il padre della sposa (Giovanni), proprietario di un mobilificio in società con quello che ritiene il suo migliore amico e futuro consuocero (Giacomo) non ha sentito ragioni e non ha voluto badare a spese: solo il meglio per sua figlia che deve avere un matrimonio faraonico. I festeggiamenti dureranno tre giorni, dal venerdì alla domenica, e tutto è programmato per essere perfetto. Le famiglie degli sposi sono sull’isola per curare gli ultimi dettagli quando arriva anche la ex moglie di Giovanni con il nuovo compagno (Aldo). Espansivo, simpatico ma anche pasticcione, goffo e combina guai, il nuovo arrivato sconvolgerà la tre giorni di celebrazioni voluta da Giovanni, rivelerà involontariamente verità nascoste e scabrose, portando lo scompiglio in tutta la famiglia e costringendo tutti a guardare in faccia la realtà e a parlarsi, finalmente, con sincerità.

Il Grande Giorno: scene da un matrimonio in versione Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo è una storia che mette al centro il tema, gettonatissimo in questa stagione cinematografica, della famiglia. Anche il trio comico milanese diretto da Massimo Venier è infatti alle prese con le crisi e le tensioni che un evento impegnativo e stressante come un matrimonio possono scatenare. Il pubblico che ama l’umorismo firmato AGG ritroverà in questo film la traccia inconfondibile della loro comicità, fatta dal contrasto dei caratteri dei loro personaggi che dà vita a situazioni sempre esilaranti, ma in questa nuova prova, rispetto al passato, guadagna sempre più terreno la parte riflessiva della storia, quella che mette, ognuno a modo suo, i tre protagonisti di fronte alle proprie responsabilità, verso mogli e figli innanzitutto. Se i pasticci di Aldo, le rigidità di Giovanni e le insicurezze di Giacomo, sempre ben shakerate, continuano a far ridere come facevano ai tempi degli esordi cinematografici, quelli di Tre Uomini e una gamba, ne Il Grande Giorno c’è anche sottotraccia un filo più malinconico, che è legato inevitabilmente alla maturità degli interpreti e, di riflesso, a quella dei loro personaggi, che in questo caso dovrebbero e vorrebbero essere assennati mariti e padri e anche amici, e che invece, come tutti, fanno quel che possono come possono, ma arrivando alla consapevolezza che bisogna accettare quello che la vita ci mette davanti.

Riflessioni che si fanno spazio tra una risata e l’altra, anche grazie ai personaggi femminili, Margherita, Lietta, Valentina e Caterina, che sono tutti ben caratterizzati e trovano lo spazio che meritano in una narrazione incentrata sulle dinamiche famigliari e sentimentali che le vedono coprotagoniste. La colorita schiera di personaggi di ‘seconda fila’ invece, guidati dal cardinale, dal prete di montagna e dal ‘Riccardo Muti del catering ‘, è efficace per amplificare le occasioni di situazioni divertenti in cui si esprime meglio la comicità del trio, che risulta in questo film meno prevalente che in passato, ma sempre in grado di strappare risate agli spettatori.

Voto:6,5