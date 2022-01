"Il lupo e il leone" è il film da guardare se cercate una storia commovente (per genitori e figli)

Per la regia di Gilles de Maistre (Mia e il leone bianco, Il futuro siamo noi) Il lupo e il leone ci racconta del legame inaspettato tra tre orfani: la giovane studentessa di musica Alma, un leone sopravvissuto ad un incidente aereo e un lupo abbandonato dalla madre.

Il regista francese ritorna sulle stesse tematiche che avevano reso la sua pellicola del 2018 un successo internazionale. Dalla savana sudafricana di Mia e il leone bianco ci spostiamo nelle foreste canadesi per esplorare, ancora una volta, gli indissolubili legami che si possono creare tra uomo e animale.

Gilles e la moglie Prune de Maistre – autrice della sceneggiatura – traspongono in immagine la loro passione per la natura per regalarci una nuova avventura per famiglie che farà commuovere genitori e bambini.

Approfondiamo di seguito la trama del film per addentrarci meglio nella storia di Alma, Mozart e Dreamer.

Di che cosa parla “Il lupo e il leone”, la trama

In seguito all’improvvisa morte del nonno, la musicista Alma (Molly Kunz), studentessa di un conservatorio di New York, ritorna nei boschi canadesi dove aveva trascorso l’infanzia. La giovane si imbatte ben presto in un raro esemplare di lupa d’argento, con un cucciolo al seguito. Per difenderli dagli scienziati Eli (Charlie Carrick) e Charles (Derek Johns), intenzionati a catturarli per uno studio sul ripopolamento, Alma aprirà le porte di casa propria ai due animali. La madre del piccolo lupo scompare, lasciando alla giovane il compito di prendersene cura.

Proprio nei pressi dell’abitazione precipita inoltre un aereo con a bordo un cucciolo di leone, destinato ad un vicino circo. Sarà proprio Alma a trovarlo e soccorrerlo, senza denunciare la sua presenza alle autorità locali nel timore che venga ricondotto in cattività. Tra la musicista, Mozart e Dreamer – nomi che vengono affidati rispettivamente al lupo e al leone – si crea ben presto un inaspettato quanto solido legame di amicizia.

Supportata anche dal padrino Joe (Graham Greene) – non senza un attimo di titubanza – Alma abbandona gli studi per prendersi cura degli animali e della proprietà appartenuta al nonno, temporeggiando l’inevitabile momento in cui dovrà trovare una casa ai due, ormai esemplari adulti.

Un giorno, però, una donna e la figlia si avvicinano troppo alla proprietà; per scongiurare una possibile aggressione, Alma si ferisce gravemente e le forze dell’ordine intervengono, portando via Mozart e Dreamer.

Inizia così una nuova sfida per la giovane musicista: ritrovare il lupo, affidato ad un centro di ricerca, e il leone, acquistato dal circo di Alan (Evan Buliung) e sfruttato come attrazione principale, per riportarli alla libertà.

Una storia commovente, che però non si distingue all’interno del proprio filone

L’amore per gli animali e la natura e il desiderio di libertà traspaiono in maniera cristallina dalla storia che ci viene raccontata da Il lupo e il leone. L’incontro tra Alma, la quale ha appena perduto l’ultimo familiare che le rimaneva, e due cuccioli anch’essi orfani, ci parla inoltre di quegli incontri fortuiti ma fortunati tra individui differenti – in questo caso, persino di specie differenti – che diventano l’uno la famiglia dell’altro.

Si tratta di un importantissimo messaggio trasmesso però da un prodotto visivo che si adegua ai cliché del filone cui appartiene. Rispetto al precedente lavoro di Gilles de Maistre, infatti, gli elementi di novità si fermano all’introduzione del rapporto tra Mozart e Dreamer, in natura “nemici” eppure fratelli inseparabili.

La morale di fondo, però, non cambia. Anche i personaggi – dalla giovane protagonista pura di cuore al crudele circense che maltratta gli animali – e gli snodi narrativi sono stati percorsi più e più volte da tutti quei titoli che rientrano nel film ambientalista per famiglie.

Probabilmente l’intento non era quello di confezionare un’opera innovativa, quanto quello di regalare una piacevole ora e mezza ad un’audience alla ricerca di un racconto ottimista e commovente: in questo caso, lo scopo della pellicola si può dire pienamente raggiunto.

Il lupo e il leone ci racconta, dunque, una storia che farà sicuramente emozionare tutta la famiglia, ma riesce a reggere solamente una visione leggera e disimpegnata.

Voto: 6