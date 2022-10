Il Maledetto, il Macbeth di Giulio Base tra i boss della Sacra Corona Unita

Un film sulla follia della violenza e sull’illusione del potere criminale. Giulio Base ambienta il suo “Il Maledetto” nel paesaggio aspro dell’Appennino meridionale e rilegge il Macbeth shakespeariano trasportandolo nell’ambiente della Sacra Corona Unita. Per il protagonista si affida a un solidissimo Nicola Nocella, mentre la donna che lo spinge all’efferatezza, sua moglie, è interpretata da Ileana D’Ambra. Nel cast, tra gli altri, anche Emanuele Pacca e Cinzia Clemente.

Il Maledetto, la trama

Michele Anacondia è un ex tiratore scelto in missione con l’esercito per molti anni all’estero che, tornato a casa, decide di avere a che fare il meno possibile con la violenza e si dedica alla pastorizia, ma Michele vive in un territorio immerso in un contesto criminale, e lui svolge compiti di poco conto per il cognato, piccolo affiliato, quando è necessario.

Quando però, per una faida tra clan, la criminalità gli uccide il figlio neonato, la sua reazione è fredda e feroce, e attira l’attenzione del boss locale che vuole sfruttare al meglio tutto quel potenziale di dolore e violenza cieca e decide che quell’uomo sarà al suo diretto servizio. Lo fa entrare così nei livelli più alti del clan locale della Sacra Corona Unita. Da quel momento, Michele, incitato anche dalla moglie, una donna ambiziosa e spietata, inizia una scalata al potere criminale che è, contemporaneamente, una personale discesa all’inferno.

Prima si distingue come implacabile assassino al servizio del boss poi, quando questi, vittima di un attentato, si rifugia in casa sua, lui non esita ad ucciderlo per finire con il sostituirlo a capo della cosca. Ma ora che la violenza è entrata nella sua vita, Michele non sa più fermarsi e continua il suo percorso di distruzione e autodistruzione, uccidendo il fratello della moglie che a quel punto, sopraffatta da una ferocia che lei stessa aveva contribuito a scatenare, impazzisce e infine si uccide, lasciando Michele sempre più solo con i suoi demoni. Solo contro tutti Anacondia combatterà un’epica battaglia, con tutte le sue armi (non solo metaforicamente).

Il Maledetto una storia sulla follia della violenza e del potere

La potenza del testo di Macbeth immerso nell’ambiente feroce della quarta mafia tra le campagne della Puglia che Giulio Base propone con “Il Maledetto”, ha l’effetto di attualizzare e avvicinarci il testo sheakspeariano, che d’altronde ha dalla sua la forza di trattare temi senza tempo, entrare nell’animo degli uomini che hanno popolato, popolano e popoleranno tutte le epoche. Uomini (e donne) ambiziosi e senza scrupoli, assetati di potere e che per raggiungerlo non esistano ad abbandonarsi al demone della violenza.

Quel demone che l’anziana veggente del paese vede chiaramente essersi annidato dentro l’animo di Michele. Il film è una grande tragedia che, nell’ambientazione nel contesto mafioso, risuona come un potente monito e una denuncia sull’inutilità delle storture della violenza e della ricerca cieca del potere e della ricchezza che si trasforma in ossessione. Una ricerca insonne, rappresentata, ancor più che da Michele, dal personaggio della moglie, che alla fine perde la ragione non sopportando più l’orrore a cui lei stessa aveva dato avvio.

Anche il personaggio di Michele è emblematico, di come la violenza possa risucchiare ogni animo, anche quello che per molto tempo la resiste e la rifiuta, e di come il suo potere distruttivo sia innanzitutto autodistruttivo del proprio essere e della propria identità. Un finale che risulta esagerato, epico, sopra le righe è anche però estremamente liberatorio, e dà una via d’uscita estrema al protagonista e allo spettatore dall’angoscia che l’immersione nella cupezza della violenza non può non creare, per far arrivare forte e chiaro il messaggio del film.

Voto: 6,5