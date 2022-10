"Il mio vicino Adolf": i traumi dei sopravvissuti, gli orrori del nazismo

Una commedia che, tra dispetti e ripicche, partite a scacchi e confidenze, mentre strappa i sorrisi racconta l’ombra tragica che si allunga per tutta la vita sui sopravvissuti dell’olocausto e dei drammi della seconda guerra mondiale: “Il mio vicino Adolf” di Leon Pudovski esce in Italia giovedì 3 novembre. A interpretare i due protagonisti del film, Marek Polski e il misterioso signor Herzog, sono David Hayman e Udo Kier.

Il mio vicino Adolf, la trama

E’ il 1960 e Marek Polski, un ebreo originario dell’Europa orientale che ha visto la sua famiglia sterminata nei campi di concentramento, ora vive in un casale nella campagna di un paese sudamericano, conducendo un’esistenza solitaria e dedicandosi con amore alle sue adorate rose nere. Sono i giorni in cui Adolf Eichmann è stato da poco catturato in Argentina, quando il casale vicino a quello di Polski viene affittato a un misterioso nuovo inquilino tedesco, il cui arrivo è preceduto da una battagliera avvocata e da un’imponente ristrutturazione. Il signor Herzog è ancora più solitario e scontroso di Polski, e tra i due sono subito scintille quando il cane dell’uno, Wolfie, insidia la sicurezza delle rose dell’altro.

Inizia così un rapporto di vicinato tra due anziani stizzosi, fatto di rivalità, ripicche, denunce, recriminazioni e carte bollate, fin quando un giorno, per caso, Marek riesce a guardare negli occhi il suo vicino, sempre schermato da un paio di occhiali scuri, e riconosce in quello sguardo niente meno che quello di Adolf Hitler. Sicuro di questa agghiacciante scoperta, Polski si reca a denunciarla ai servizi segreti presso l’ambasciata israeliana ma, come comprensibile, si trova davanti un muro di diffidenza. Si mette allora all’opera per raccogliere una serie di prove inconfutabili. Ma man mano che l’indagine procede però, aumentano le occasioni di contatto e dialogo con il vicino, e le sue certezze iniziano a vacillare, fino alla scoperta dell’ennesimo orrore, perpetrato per mano del nazismo.

Una storia originale per raccontare gli orrori del nazismo

Non è un film facilmente catalogabile Il mio vicino Adolf, che senz’altro è, più di ogni altra cosa, una godibile commedia. I sorrisi, l’ironia, le situazioni divertenti fanno la parte del leone per la maggior parte della durata del film di Leon Pudolski, fra dispetti e ripicche di due anziani vicini astiosi.

Ma il messaggio del film, il suo tema vero, è tutt’altro che leggero e colora la commedia di amarezza e malinconia, prima più sfumata poi sempre più definita, fino a diventare la nota più evidente in un finale che, come è giusto che sia, mette tutte le carte in tavola, sottolineando la centralità del reale argomento del film, ovvero i traumi che la folle esperienza del nazismo ha lasciato anche su chi si è salvato: il sopravvissuto ai campi di concentramento, uscitone con un’esistenza destinata a non risollevarsi più da quella devastazione, ma anche il sopravvissuto a un regime che non mancava di accanirsi con ferocia su qualsiasi malcapitato.

Il mio vicino Adolf tiene dunque insieme due toni, due anime, che si mescolano bene, in modo equilibrato. Le necessità della commedia non banalizzano la profondità del tema dei lutti e delle sofferenze patiti ingiustamente, e degli incancellabili traumi con cui i due vicini, con le loro vite spezzate per sempre, si trovano a dover convivere.

L’ironia, le situazioni che strappano risate, le baruffe e poi un’imprevista complicità, non fanno che sottolineare come, in fondo a tutto il dolore, anzi, in fondo al peggior orrore della storia dell’umanità resista, pervicace, la capacità dell’essere umano di sopportare e di ritrovare all’improvviso, quando se ne era ormai persa la capacità, un barlume di speranza di poter essere ancora in grado di cogliere negli altri e di riuscire a esprimere una possibilità di comprensione reciproca, nonostante tutto.

Voto: 7