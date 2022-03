“Il peggior lavoro della mia vita”, una commedia brillante dal retrogusto amaro con un Gérard Depardieu che non delude

“Dentro ogni anziano c’è un giovane che si chiede cosa gli sia successo”. Questa citazione del celebre comico Groucho Marx racchiude in sé il senso più profondo de Il peggior lavoro della mia vita, film del regista francese Thomas Gilou con Kev Adams e Gérard Depardieu come protagonisti. La pellicola, distribuita da Notorious Pictures, sarà nelle sale a partire dal 24 marzo.

La trama del film

Milann (Kev Adams) è solo un bambino quando perde entrambi i genitori in un incidente d’auto e viene mandato a vivere in un orfanotrofio. Circa vent’anni dopo, è diventato un adulto incapace di assumersi le proprie responsabilità: vive sulle spalle del suo amico di sempre Samy, non riesce a tenersi un lavoro per più di qualche settimana, è costantemente inseguito dai creditori e l’unica cosa che ama fare è giocare alla Playstation. E dormire. Preoccupato per lui, Samy gli trova un lavoro in un supermercato, ma anche stavolta le cose si mettono male. Milan ha un alterco con un’anziana cliente e viene licenziato; la situazione degenera, ferisce involontariamente la signora e distrugge il locale. Accusato di tentato omicidio e atti vandalici, per non finire in carcere Milann è costretto a svolgere 300 ore di servizi sociali presso la casa di riposo Les Mimosas. L’inizio non è dei migliori, ma pian piano il giovane comincia ad affezionarsi agli ospiti della struttura, in particolare modo ad una banda di sette amici inseparabili che gli insegnano, ciascuno a modo suo, la propria visione della vita. Soprattutto il legame con Lino Vertain (Gérard Depardieu), ex pugile dal carattere scorbutico, lo cambierà profondamente. Inoltre, con il passare dei giorni Milann scoprirà anche che il direttore dell’ospizio ha ordito una truffa ai danni degli ospiti de Les Mimosas…

Una commedia dolceamara con un buon cast

Il peggior lavoro della mia vita rientra di diritto nella serie di commedie francesi, che tra una risata e una citazione intelligente, accompagnano lo spettatore verso una narrazione più cupa e profonda. Quella della solitudine, della perdita degli affetti più cari, dell’abbandono. Soprattutto Adams, alla sua prima (vera) prova come attore protagonista, lontano dal palco dei cabaret che l’hanno reso famoso in Francia, se la cava alla grande. Produttore e co-sceneggiatore insieme a Romain Lévy, nonché protagonista indiscusso di

questa storia, Adams è al fianco di attori del calibro di Gérard Depardieu, (che a tratti, naturalmente, gli ruba la scena), Daniel Prévost, Mathe Villalonga, Liliane Rovère, Jean-Luc Bideau, Mylène Demongeot. Tutti nomi conosciuti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, che riescono ad impreziosire i propri ‘alter-ego’ sfruttando con sapiente efficacia gli spazi narrativi. Tuttavia, a tratti, la commedia – che si mantiene comunque su toni brillanti per tutta la durata del film – scade in quella che è una comicità fine a sé stessa, come dimostrano i tentativi di suscitare il riso con scenette comico-erotiche dove Marthe Villalonga seduce il suo partner, impersonando nell’intimità ora Madonna ora Monica Bellucci.

Buona, comunque, la caratterizzazione dei personaggi, soprattutto quella di Milann, che, come in tutte le storie di formazione che si rispettino, compie un percorso circolare che lo conduce a una crescita completa, a 360°. Un po’ meno buona, invece, la resa del rapporto che si instaura tra Milann e Lino e che avrebbe dovuto essere il punto focale del film. Poco spazio per l’evoluzione e lo scambio di opinioni tra i due, appena accennata la figura di Depardieu come mentore, aspetto che avrebbe meritato senza dubbio un

approfondimento maggiore. Alla fine della pellicola, dei momenti tra i due, non rimangono che poche frasi lasciate sullo sfondo tra una ‘boxata’ e l’altra.

Il film si muove su due livelli, il primo, chiaramente, è quello di denuncia sociale. La pellicola, infatti, è basata su uno studio del 2010 che ha mostrato che il 60% delle case di riposo in Francia sono state protagoniste di una truffa a discapito degli anziani che ospitavano, proprio come succede a Les Mimosas. A ciò vanno aggiunte le questioni degli abusi, della carenza di personale nelle strutture, della corsa ai profitti, tutti temi che il film espone in modo piuttosto cupo nonostante l’intento – non sempre riuscito – di

strappare una risata allo spettatore.

Infanzia e vecchia interagiscono tra loro creando una nuova realtà

Il secondo livello, invece, abbraccia la sfera emotiva, quella che coinvolge le situazioni e le storie che hanno cambiato irreversibilmente la vita dei personaggi. Storie che permettono al protagonista di imparare dai propri errori, evolvere e raggiungere il proprio riscatto a livello sociale. Anche la scelta di una chiusa circolare non è certo casuale. Si tratta senza dubbio di un richiamo alla ciclicità della vita, all’infanzia e alla vecchiaia, due mondi che per il regista si sfiorano – senza mai toccarsi – ma che riescono, interagendo tra di loro, a dare vita ad una nuova realtà dove ogni personaggio trova il suo incastro. L'utopia (può esistere un mondo del genere?) avrebbe potuto rivelarsi goffa senza, da un lato, le performance disincantate di un cast di attori brillanti e il giusto equilibro tra sorriso e risata amara e, dall'altro, il sordido controcampo offerto dal soggetto portato in scena. Maison de Retraite, questo il titolo originale del film, ci offre nei suoi 97 minuti scarsi, numerose occasioni per riflettere. E per prendere atto del fatto che invecchiare – nonostante la solitudine e la tristezza messe in luce durante tutto il film – è quello che capiterà soltanto ai più fortunati.

VOTO: 7