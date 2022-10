Il principe di Roma, Marco Giallini alle prese con i suoi fantasmi

Una commedia in costume trasporta nella Roma papalina la magia del dickensiano ‘Canto di Natale’ tra spiriti guida e un personaggio tormentato obbligato a guardare al proprio passato, presente e futuro interpretato da Marco Giallini (Bartolomeo Proietti). Con lui nel cast anche Giulia Bevilacqua (Teta), Andrea Sartoretti (Raimondo), Sergio Rubini (Principe Accoramboni), Filippo Timi (Giordano Bruno), Denise Tantucci (Beatrice Cenci), Giuseppe Battiston (Papa Borgia).

Il principe di Roma, la trama

Roma, 1859. Bartolomeo Proietti è un ambizioso arrampicatore sociale che si è sollevato dalla miseria diventando un ricco possidente. Eppure, per arrivare al vertice nella Roma del Papa Re manca ancora qualcosa che i soldi non possono comprare (o forse sì): un titolo nobiliare. Lo spettatore incontra il protagonista proprio mentre è a un passo dall’ottenere il titolo più prestigioso, quello di Principe dello Stato Pontificio, grazie a un matrimonio combinato con la giovane Domizia degli Accoramboni, ceduta (insieme ai suoi titoli) dal padre (Sergio Rubini) per ottenere una congrua somma da Proietti. Gli scudi che il futuro suocero aspetta di ottenere però, per un caso del destino, tardano ad arrivare nella disponibilità del sor Meo, che per ritrovarli farà di tutto fino a scomodare una misteriosa medium che risveglierà alcuni dei tanti spiriti inquieti, morti di morte violenta che, secondo le leggende ancora si aggirano per le strade della capitale. Questi condurranno Bartolomeo in un lungo viaggio alla ricerca di se stesso, ripercorrendo le tappe della sua vita e guardando al suo futuro.

Il Principe di Roma, Marco Giallini tra mr Scrooge e il Marchese del Grillo

Il nuovo film di Edoardo Falcone porta lo spettatore nella Roma della metà dell’800 tra l’immobilità precaria di una nobiltà decadente e i fermenti rivoluzionari che preparano l’arrivo dell’esperienza della Repubblica Romana. L’ambientazione non può che rimandare ai film di Luigi Magni, a cui infatti il regista dichiara di essersi ispirato, per una storia che vede anche, per alcuni tratti usati per disegnare il personaggio, anche una eco inevitabile di una commedia che ha segnato l’immaginario collettivo sulla Roma papalina, ovvero Il Marchese del Grillo, e la trasposizione nella città eterna della vicenda dell’avaro signor Scrooge protagonista del dickensiano Canto di Natale.

Il personaggio che tratteggia Marco Giallini sembra muoversi a metà tra queste due ispirazioni, tra questi due famosi protagonisti di cinema e letteratura, con in più il tocco originale dell’attore che, nei panni dell’uomo che si dibatte tra origini umili e arrampicata ai vertici regala, un’altra bella interpretazione. Trasportato su e giù per la città, e soprattutto per la sua vita, da tre spiriti inquieti che, secondo le leggende, si aggirano ancora tra le strade della capitale, ovvero Beatrice Cenci, (forse il fantasma più famoso di Roma), il coltissimo ed eretico Giordano Bruno e Papa Rodrigo Borgia che conosce bene gli inganni e le corruzioni del potere, Bartolomeo avrà l’opportunità di guardare alla sua vita con occhi diversi. Dall’infanzia in orfanotrofio, fino alla prospettiva futura su come andrà a finire se non cambierà il suo atteggiamento verso il prossimo, il protagonista avrà la possibilità di scoprire anche verità che gli erano sempre state tenute nascoste e, a partire da quel momento, di riscattarsi ritrovando la forza dell’empatia e pure, inaspettatamente, del vero amore.

Il principe di Roma è una godibile commedia che conferma il talento di Giallini, intrattiene e diverte (molto) il pubblico, sfruttando una storia coinvolgente, le suggestioni della storia della città eterna e quelle di un racconto che regala ancora spunti di riflessione universali come Canto di Natale.

Voto:7