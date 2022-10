Il ragazzo e la tigre, un’amicizia speciale nella bellezza del Nepal

Una storia di amicizia tra un ragazzino e un tigrotto che attraversano il Nepal tra mille avventure per ritrovare sicurezza e serenità. Questa la vicenda raccontata dal regista Brando Giorgi ne “Il ragazzo e la tigre”, film in uscita nelle sale il 14 ottobre con protagonista Claudia Gerini nella parte di Hannah che è la direttrice dell’orfanotrofio che accoglie il ragazzo protagonista della storia e il giovanissimo Sunny Pawar già interprete di Lion, la strada verso casa.

Il ragazzo e la tigre, la trama

Balmani (Sunny Pawar) è un ragazzino finito in orfanotrofio dopo che un terremoto ha devastato la sua casa e ucciso la madre, lasciandolo solo al mondo. Arrivato nell’istituto diretto da Hanna (Claudia Gerini) ha difficoltà ad adattarsi e a superare il dolore. Decide di scappare per provare a tornare nella sua città, a Kathmandu, ma durante la fuga il suo destino si incrocia con quello di un cucciolo di tigre. Balmani assiste all’uccisione della madre da parte dei bracconieri e alla cattura del tigrotto. Riesce liberarlo e a farlo fuggire, e da quel momento lui e quella piccola tigre che chiamerà Mukti diventeranno inseparabili. Con i pericolosi criminali che vogliono catturare il cucciolo sempre alle calcagna, e Hanna che ne segue le tracce per riportare Balmani a casa, il ragazzino e il tigrotto intraprenderanno un lungo viaggio attraverso gli sterminati e impervi paesaggi del Nepal, superando ostacoli, agguati, pericoli, e facendo tanti incontri incredibili sul loro cammino verso un tempio buddista chiamato “Tiger’s nest”, unico luogo in cui Balmani può essere certo che Mukti sarà al sicuro.

Il ragazzo e la tigre, un viaggio di crescita in uno scenario maestoso

I destini di due orfani si incrociano per caso e si legano immediatamente, accomunati dall’esperienza della perdita e dalla necessità di trovare una strada per la salvezza. L’orfano bambino, vittima di uno dei più potenti disastri naturali possibili, il terremoto, e l’orfano tigre, vittima dell’avidità umana che oltraggia le leggi della natura. Il loro viaggio diventa un’occasione per il pubblico per scoprire la maestosa bellezza dei paesaggi del Nepal, dalla giungla subtropicale dove Balmani trova accoglienza nell’istituto diretto da Hanna, agli scenari degli altipiani, fino alle vette himalayane. Il film di Brando Giorgi suona come un inno alla grandezza della natura e una denuncia sui delitti che stiamo commettendo contro questa bellezza, rappresentati in questo caso dalla piaga del bracconaggio che toglie la vita alla madre di Mukti e rischia per sempre di spezzare l’equilibrio del cucciolo, che per trovare un posto sicuro dovrà lasciare la terra in cui è nato e affrontare un impervio viaggio. E ci riuscirà solo perché un umano lo aiuterà.

La storia è il classico viaggio di crescita con i protagonisti che devono superare trappole e ostacoli, e sconfiggere i nemici per conquistare la propria salvezza. Le riprese e il paesaggio aggiungono fascino al film e l’esperienza da documentarista del regista diventa fondamentale quando scruta la piccola tigre del Bengala, mantenendola sempre al centro della storia, narrativamente e visivamente. Il film ha la sua parte debole invece nel mancato approfondimento psicologico dei personaggi e nella scrittura lineare ma prevedibile.

È evidente, anche dalle scelte stilistiche, che il pubblico di riferimento a cui si rivolge Il ragazzo e la tigre è quello dei giovani e dei giovanissimi, e che l’intento principale della storia di Balami e Mukti è la sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. La profonda e quasi magica complicità tra il ragazzo e il bellissimo tigrotto riuscirà a colpire molti cuori, soprattutto tra i giovanissimi, e a far riflettere su un tema così importante.

Voto:6