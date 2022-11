"Incroci Sentimentali": il triangolo amoroso di Juliette Binoche e Vincent Lindon

L’amore solido e maturo tra Sara e Jean viene sconvolto quando rientra in scena l’ex di lei: Incroci sentimentali racconta la tempesta emotiva che ne deriva avvalendosi di due grand interpretazioni dei protagonisti, vere superstar del cinema francese: Juliette Binoche nei panni della giornalista Sara e Vincent Lindon in quelli di suo marito Jean. A Claire Denis, per questo film è andato l’Orso d’Argento del Festival di Berlino 2022.

Incroci sentimentali: la trama

Sara e Jean sono una coppia matura e innamorata, che rientra nel proprio appartamento parigino dopo una bella vacanza al mare, tra bagni, sole e tenerezze. Il loro amore appare forte e profondo. Sara è una giornalista radiofonica, Jean è un ex giocatore di rugby con un passato in carcere che si sta sforzando per reinserirsi nel mondo del lavoro e per riavvicinarsi al figlio adolescente Marcus affidato alla nonna.

Le loro vite sembrano scorrere tranquille e il loro amore sembra essere centrale per l’esistenza di entrambi. Finché, un giorno, Sara non incrocia per strada per caso il suo ex. Francois è un uomo che ha tanto amato e che gli ha presentato Jean. Da quel momento Sara si perde nella nostalgia di un rapporto che non c’è più se non nelle sue fantasie, finché Francois non propone un lavoro a Jean e, di fatto, rientra nella vita di entrambi. Sara deciderà allora di vivere il suo desiderio sconvolgendo il suo equilibrio di coppia e facendo esplodere tensioni e non detti sotto quello che era un amore, apparentemente, senza crepe.

Incroci Sentimentali, l’indagine intima su una coppia a soqquadro

Premiata con l’Orso d’argento a Berlino, la regista Claire Denis ci porta con Incroci Sentimentali a scarnificare gli angoli più bui di un rapporto di coppia, all’apparenza solido, maturo, sereno, tranquillo, ma che non regge all’urto di un desiderio nuovo e alla scelta, da parte della protagonista, di soddisfarlo, senza pensare troppo a conseguenze che forse non sarebbe mai riuscita a calcolare.

Il film propone una storia all’apparenza semplice e prevedibile, quella di un triangolo amoroso tra lui, lei e l’altro, ma in realtà si focalizza sul rapporto a due in cui il terzo incomodo è una presenza passeggera e vacua, solo uno strumento per concentrarsi su ben altro. Al centro del racconto ci sono i moti dell’animo di Jean e Sara, il racconto di scelte, razionalmente incomprensibili ma possibili se ci si sposta sul piano degli istinti e l’analisi di come desiderio, amore, passione, tenerezza possono essere benzina per una coppia o fuoco devastante.

La camera viene usata soprattutto per scrutare i volti dei protagonisti, la loro tranquilla gioia prima, i loro tormenti angosciosi poi, che si dipanano per quasi tutto il tempo nell’ambiente chiuso del loro piccolo appartamento con vista su tetti di Parigi: prima nido, poi tana, poi prigione.

Incroci Sentimentali deve molto della sua potenza, oltre che alla scrittura e alla regia, anche alle grandi interpretazioni dei due protagonisti: il tormentato Jean di Vincent Lindon e l’inquieta e appassionata Sara di Juliette Binoche che non si sente divisa tra due uomini ma sceglie l’amore per l’uno e il desiderio per l’altro nella convinzione, errata, di poter avere tutto senza pagarne il prezzo.

Voto: 7