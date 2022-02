Io sono Vera: un'indagine (dagli scarsi risultati) sulla natura della vita e delle stelle

Con "Io sono Vera" il regista ha voluto affrontare la sua passione per il fantastico. Un genere che ha da sempre appassionato gli spettatori; forse per quell’aura di misticismo che lo circonda o magari per la sua abilità di trascendere la realtà e per estensione la norma. Qui alla dimensione fantastica e spaziale si unisce quella più realistica e terrena. Il numero due ricorre spesso nella struttura narrativa della pellicola: due protagonisti, due paesi, due dimensioni, due comete. Questo dualismo può essere sinonimo di complementarità così come opposizione.

La natura ibrida del racconto è ben bilanciata e il regista la evidenzia attraverso poche battute ma molte immagini. Scelta fatta quasi a rispecchiare l'incapacità di dare una spiegazione concreta alla straordinarietà degli eventi. Prima del suo debutto in sala,"Io sono Vera" ha vinto come Miglior Film al Sydney Science Fiction Film Festival e il premio (stra-meritato) per la Miglior fotografia all'Ischia Film Festival. La pellicola è pervasa da vibrazioni quasi alienanti con un sottofondo di thriller e mistero che riescono a catturare chi guarda.

Di cosa parla "Io sono Vera"

Vera ha 11 anni e una passione per le stelle. Un giorno decide di spargere le ceneri della sua cagnolina a Punta Crena accompagnata da Claudio, un suo professore nonché amico di famiglia. Nello stesso momento in Cile Elias, addetto alla manutenzione di un impianto astronomico, viene colto da un infarto. Dato inizialmente per morto l'uomo improvvisamente si risveglia e nel momento in cui apre gli occhi Vera sparisce dalla scogliera. Nei mesi che seguono, Elias comincia ad avere strani flash e sogna eventi di una vita che non gli appartiene. Gli risuona però nella mente una frase, come un chiodo fisso: "Dove c'è fuoco?".

Non capisce cosa gli stia succedendo sa però di dover trovare delle risposte. Lascia così la casa e i soldi alla figlia, con cui ha sempre avuto un rapporto complicato, e parte in cerca di risposte. Dopo due anni, sulla stessa spiaggia dove Vera è scomparsa, appare una donna nuda e spaesata che va a casa della bambina. Portata in ospedale, viene seguita proprio dalla madre di Vera che lì lavora. La sconosciuta si comporta in modo strano e dice cose troppo familiari alle orecchie della donna. Quest'ultima decide di fare un test del DNA e inspiegabilmente scopre che quella ragazza non è altri che Vera. Non vi sveliamo di più, ma vi lasciamo qui sotto il trailer.

Il trailer

“Io sono Vera" e la riflessione sulla condizione umana

È fondamentale all’interno del film il rapporto dei protagonisti con la natura e con le stelle. Visivamente viene rappresentato con una fotografia eccellente. Le riprese dall’alto delle scogliere liguri con le onde che si infrangono sugli scogli si alternano a quelle del deserto arido e solitario. Così anche i colori: il blu del mare è anche quello del cielo e il giallo ocra delle sabbie del deserto è lo stesso della luce stellare. Come accennato c’è in tutta la pellicola un onnipresente dualismo che raggiunge la sua forma ultima nel rapporto parallelo tra le stelle e i protagonisti. Poco prima di sparire Vera disegna due comete in procinto di scontrarsi, un evento che si verificherà da lì a due anni.

L’elemento che colpisce quando si prova a dare una spiegazione a ciò che viene narrato nel film, è l’assenza di razionalità. Non sappiamo perché le vite di Vera e Elias si siano incrociate, così come non sappiamo perché proprio quelle due comete si siano scontrate. Lo scontro tra i corpi celesti fa nascere la luce. In un'interpretazione mistica questa assume il carattere della fede, qualcosa che guida, che diventa un punto di riferimento così come il fuoco: dove c’è luce c’è fuoco. Se dallo scontro delle comete nasce la luce, così nella sparizione di Vera Elias rinasce. E di nuovo la ragazza riappare nuda in acqua, mimando una sua seconda nascita dal grembo di Madre Natura.

Come si può notare il rischio di perdersi in significati metaforici è abbastanza alto. Questo però non rappresenta necessariamente un difetto. Se da un parte può risultare difficile comprendere la storia, dall’altra è come se il film rimettesse la chiave di lettura nelle mani degli spettatori. Il ritmo narrativo però non è costante: lento per gran parte del film e più veloce negli ultimi 10 minuti. Tra gli attori convincono Marta Gastini nei panni di Vera, che riesce a rendere bene la difficoltà diel suo personaggio di trovarsi tra passato e presente, e anche Anita Caprioli e Paolo Pierobon. Insomma Io sono Vera aveva del potenziale per essere un ottimo film: il ritmo della tensione arriva e la tematica è molto interessante, ma senza dei riferimenti più specifici è difficile comprendere il messaggio che il regista ci vuole mandare. Troppe riflessioni, troppe domande e pochi punti di riferimenti, poche risposte per mettere ordine in un caos infinitesimale come quello dello spazio cosmico.

Voto: 6,5