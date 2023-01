“Io vivo altrove!”: la commedia di Battiston sulla vita di campagna

Ispirandosi liberamente al romanzo rimasto incompiuto di Gustave Flaubert dal titolo Bouvard e Pécuchet, l’attore di cinema e teatro Giuseppe Battiston presenta al pubblico Io vivo altrove!, primo film in cui si cimenta dietro la macchina da presa (e di cui ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura), affiancato da Rolando Ravello (che a sua volta lo aveva diretto nella commedia È per il tuo bene del 2020). Insieme raccontano una storia di cambiamenti, nuovi inizi e amicizia.

La trama

Due uomini di mezza età, entrambi di nome Fausto, si conoscono durante una gita per fotoamatori e si raccontano le rispettive vite. Per motivi diversi, entrambi si ritrovano insoddisfatti dalle loro attuali condizioni e nascondono il desiderio di prendere in mano la situazione e cambiare vita. L’opportunità si presenta quando uno dei due eredita la casa di campagna in Friuli che fu di proprietà della nonna e così all’improvviso decidono di lasciare tutto e trasferirsi lì. In un nuovo contesto, così lontano da quello cittadino, vorranno riuscire a sostenersi in modo completamente autonomo, ma non sarà andrà come previsto. E sicuramente non aiuteranno gli abitanti del piccolo paesino, tutt’altro che felici di accogliere i due nuovi arrivati.

Cambiare vita non è così semplice

Il film si propone come una commedia leggera, con un pretesto tutto sommato semplice e già più volte affrontato sul grande schermo in varie versioni: il bisogno di lasciare la propria quotidianità, di cui si è stanchi e insoddisfatti, e cambiare vita. Come prevedibile però, le difficoltà non mancano, nulla è facile come si crede e rivoluzionare completamente la propria vita richiede grande impegno, costanza e sacrifici. I due protagonisti del film hanno in comune (oltre al nome) questo desiderio di cambiamento, ma per il resto sono profondamente diversi l’uno dall’altro. Il primo, Fausto Biasutti (interpretato da Giuseppe Battiston) è un bibliotecario vedovo che vive fermo nella costante monotonia del suo lavoro; il secondo, Fausto Perbellini (interpretato da Rolando Ravello) è un operatore che si occupa della lettura dei contatori del gas, che vive ancora con la madre e non ha intenzione (o ha troppa paura) di lasciare il nido e trovare la propria strada. Se inizialmente le divergenze tra i due sembrano completarsi tra loro come due pezzi di un puzzle, nell’obiettivo comune di rifarsi una vita “più naturale”, ben presto però faranno emergere invece i loro punti di scontro, così come le diverse vedute e obiettivi.

La pellicola in sé presenta diversi momenti capaci di strappare una risata senza cadere però, aspetto molto importante, in quella ironia un po’ banale che troppo spesso si rischia di trovare in commedie di questo genere. Il percorso narrativo, così come le scelte registiche, risultano molto basilari, senza svolte particolari o soluzioni innovative, ma nella sua semplicità funziona. Tra i momenti più comici e leggeri c’è comunque spazio per un po’ di leggero romanticismo e sentimentalismo. Bravi i due attori protagonisti, soprattutto Ravello che riesce a caratterizzare perfettamente il suo personaggio. Apprezzabili le scene corali di campagna, che un po’ fanno sognare quella vita di paese dove tutti si conoscono e dove il tempo sembra non scorrere mai. Un film godibile di per sé ma che fallisce laddove l’obiettivo iniziale era quello di stimolare una riflessione sul confronto tra vita di città e vita di campagna.

Voto: 6