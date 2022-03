Il nuovo Jackass Forever vi farà ridere e staccare la spina (ma solo se non siete deboli di stomaco)

Andata in onda dal 2000 al 2002, Jackass è stata una serie MTV divenuta celebre per i suoi stunt ridicoli, ai limiti del demenziale, ed assurdamente pericolosi. Erede assolutamente anni Duemila della commedia slapstick – per intenderci, quella di Charlie Chaplin e Buster Keaton – lo show riuniva una serie di colleghi della rivista di skateboard Big Brother, che inizialmente si riprendeva amatorialmente mentre testavano spray al peperoncino e taser per l’autodifesa.

Jackass Forever, sempre diretto dal creatore Jeff Tremaine, segue a tre stagioni, quattro film, un videogioco ed un successo mondiale; da una produzione indipendente a basso budget a prodotti che sfruttavano persino la tecnologia di visione in 3D, il fenomeno Jackass è diventato un vero e proprio cult dell’era di maggior lustro di MTV.

Dieci anni dopo l’ultimo incontro della storica crew, questo nuovo capitolo ripropone un format in cui gli appassionati non troveranno nulla di nuovo, da animali feroci ad esplosioni, crudeltà gratuita e gag disgustose – ma che è forse quel prodotto spensierato e senza pretese di cui abbiamo bisogno in questo particolare momento storico.

Di che cosa parla Jackass Forever

Chiunque sia familiare con la fortunata serie creata da Johnny Knoxville e Spike Jonze sa che cercare di descrivere la trama di uno dei suoi capitoli è un arduo compito: caos, dolore, distruzione e scherzi perlopiù disgustosi sono gli ingredienti che compongono ogni puntata – o, in questo caso, capitolo – di Jackass. Gli sketch di quest’ultimo titolo sono raggruppati semplicemente da una cornice in cui i conosciuti volti si ritrovano ancora una volta, dopo dieci anni di inattività.

Con l’aggiunta di Rachel Wolfson, il cast di sempre si riunisce per una sequela di stunt e sketch tra il pericoloso, l’esilarante ed il rivoltante – con Tyler the Creator, Machine Gun Kelly e Eric André tra le guest star d’eccezione.

Di seguito il trailer del film, dal canale Youtube della casa di distribuzione Eagle Pictures.

Un goliardico slapstick volutamente trash e demenziale, ideale per spegnere il cervello

Nei primi minuti del film una scena apparentemente tratta da un B-movie a scenario apocalittico si svolge davanti agli occhi degli spettatori: la terra trema, i passanti si riversano urlanti per le strade di una città trafficata. Un gigantesco Godzilla appare sullo schermo, ma appare immediatamente evidente che si tratta di genitali maschili appositamente camuffati per la prima gag della pellicola – ed infatti vengono poi attaccati e morsi da una tartaruga, tra le risate della crew.

Autolesionistico, goliardico, irreverente: così si pone Jackass Forever, sin dai primi minuti. Chi è familiare con il famoso format della serie non rimarrà sorpreso nel trovarsi di fronte agli occhi le terribili prove a cui vengono sottoposti i protagonisti, da orsi, tori, serpenti e ragni velenosi, fino ad arrivare a delle vere e proprie esplosioni che simulano un conflitto armato. Oggi come vent’anni fa i “Jackass” non si fanno intimidire dal tempo che passa e continuano a mettere a repentaglio la propria salute – facendosi portare via in ambulanza spesso e volentieri – per strappare allo spettatore l’ennesima, sadica, risata.

Jackass Forever è quel tipo di prodotto che ami o odi, che ti fa ridere a crepapelle o ti disgusta al punto da voler uscire dalla sala. Anacronistico su più livelli – dalla sua irriverenza ad un tipo di comicità che ormai sta facendo il suo corso – il film può però fungere da boccata d’aria fresca, un prodotto spensierato che ci permette di spegnere il cervello mentre assistiamo ad un gruppo di vecchi amici che con goliardico cameratismo affrontano con una risata i dolori più disparati.

Voto: 6