Jane Birkin colpita da un ictus, la figlia lascia il festival di Venezia

Jane Birkin colpita da un ictus cerebrale. La cantante e attrice "ha subito una forma leggera", fa sapere la famiglia, e "sta bene" ma è costretta ad annullare la sua partecipazione al Festival del film americano di Deauville, nel nord della Francia.

Sebbene la notizia circoli solamente oggi, il malore ha colpito Birkin, 74 anni, "alcuni giorni fa": i familiari hanno però deciso di lasciare trapelare il fatto solo adesso poiché desiderano proteggere "la sua convalescenza". Nata a Londra ma francese di adozione, Birkin fu musa ed interprete di Serge Gainsbourg.

La figlia lascia Venezia

Rientro anticipato in Francia per la figlia Charlotte Gainsbourg che in questi giorni era alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del film "Sundown" di Michel Franco dove è protagonista con Tim Roth. A quanto ha appreso l'Adnkronos, l'attrice ha lasciato questa mattina la città lagunare dopo il malore della mamma. Charlotte è figlia del matrimonio dell'attrice britannica con il cantautore francese Serge.