Jane by Charlotte è il ritratto intimo e personale di un’icona di tutti

Dopo il debutto a Cannes nel 2021 nella sezione Première e la presentazione fuori concorso al Torino Film Festival, Jane by Charlotte – che segna l’esordio da regista di Charlotte Gainsbourg – arriverà nelle sale italiane a partire dal 16 giugno prossimo. Il documentario si inserisce in quel filone sempre più corposo di figli d’arte che tratteggiano quadri dei propri genitori, che va da Andrej Tarkovskij A Cinema Prayer del figlio Arsenij a Dads di Bryce Dallas Howard, da Ritratto di mio padre di Maria Sole Tognazzi a Negli Occhi di Giovanna Mezzogiorno. Charlotte Gainsbourg decide di sfruttare a pieno proprio lo sguardo interno di una figlia per raccontare la madre, l’icona pop Jane Birkin, finendo col riscoprirla lei stessa.

Jane Birkin

Nata a Londra nel 1946, Jane Birkin è attrice, cantante, ma soprattutto sinonimo di stile, icona della swinging London e simbolo degli anni Sessanta. Il segreto del suo successo è probabilmente l’enigmatico contrasto che incarna: un talento dirompente unito a una grazia unica, una personalità complessa e allo stesso tempo padrona assoluta della nonchalance. Naturalizzata francese, Jane non ha mai perso il suo inconfondibile accento britannico, diventando il vero e proprio ponte senza tempo tra lo stile della sua Inghilterra e l’eleganza francese. La musa di Hermès, di Serge Gainsbourg e di intere generazioni, viene raccontata per la prima volta dalla sua “allieva” numero uno: la figlia Charlotte.

Il trailer

Jane by Charlotte, un ritratto molto intimo

La prima opera da regista di Charlotte Gainsbourg non è certo solo un tributo fan-oriented a una cantante e attrice famosa in tutto il mondo. Il documentario segue infatti inizialmente la madre durante un concerto a Tokyo, ma ben presto rivela la sua vera natura: si passa alla casa di campagna in Francia di Jane, dove avverrà una graduale apertura del dialogo tra madre e figlia, che diventerà rapidamente un trionfo di emozioni e confessioni, di dubbi e vulnerabilità. Charlotte attraversa la vita pubblica e soprattutto privata della madre, passando dal legame con le nipoti a quello con l’ex-marito John Barry, dal rapporto con Serge Gainsbourg a quello con l’alcol, fino ad arrivare alla morte della figlia Kate – ferita ovviamente ancora aperta – e la malattia degli ultimi anni. La regista non è tuttavia una semplice intervistatrice, né tantomeno una narratrice esterna: poco alla volta Charlotte e Jane lasciano che il dialogo prevalga sul racconto e che il rapporto madre-figlia diventi il vero e proprio protagonista. Il tutto si fa così confidenziale da diventare un’occasione di riscoperta di sé stesse e una possibilità per andare finalmente oltre quel senso di rispetto reciproco silenzioso che – come lascia percepire il film – vige da anni nella relazione tra le

due. Spaventata dal tempo che scorre, Charlotte impugna la macchina da presa per entrare una volta per tutte nella vita della madre e tracciare un quadro familiare allo stesso tempo artistico – parlando di arte, musica e fotografia – autobiografico e personale, riprendendo Jane a teatro così come in pescheria o in giardino con i suoi cani e le sue nipoti. Come detto, Jane By Charlotte non è un documentario realizzato in forma canonica, volto a

raccontare le tappe fondamentali di una carriera, bensì un ritratto profondamente intimo e personale di una madre e un’enorme occasione di dialogo familiare. L’idea di raccontare un’icona pop senza dire cose già dette e senza tributi ad hoc, ma andando invece a scavare più a fondo, è sicuramente una scelta artistica intelligente della regista, che però finisce molto spesso con il “lasciarsi andare” e dare spazio a una sorta di monologo a due voci. Si tratta sicuramente di uno scorcio tenero e unico, ma rischia di tagliare fuori uno spettatore estraneo alle personali dinamiche familiari. Si passa molto facilmente dal racconto al dialogo spontaneo, e dalla conversazione alla riflessione personale, trasformando il documentario quasi in una seduta d’autocoscienza a due. Sono forse troppe le domande che ha Charlotte e non lo spettatore, troppo i ricordi familiari che riaffiorano con gioia negli occhi delle protagoniste e che dicono poco o nulla a chi non li ha vissuti. Specchio di queste problematiche è il lato tecnico: molto elegante e ben riconoscibile è il tocco artistico di Charlotte Gainsbourg, carico di piacevoli vibrazioni indie, fin troppo personale è la realizzazione, con inquadrature caserecce intervallate da pochi secondi di nastro analogico puramente estetici su elementi o ricordi che, ancora una volta, non hanno grande valore in chi non ne è stato testimone. Jane by Charlotte è un documentario consigliatissimo ed emozionante per fan e appassionati, sicuramente consigliato per chi è alla ricerca di un uno scorcio intimo e personale sulla famiglia Gainsbourg, meno consigliato per chi vuole scoprire e conoscere la vita artistica della cantante.

Voto: 5