Perché "January" ha meritato il premio di miglior film al Roma Film Fest

January film vincitore del premio “miglior film” della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, con la regia del regista Viersus Kairišs merita una particolare attenzione, non tanto per il premio assegnatogli, di sicuro meritato, ma per il tipo di cinema che quest’opera rappresenta.

Reduce dalla vittoria del Tribeca Film Festival, il film dalla coproduzione lettone, lituana e polacca, contiene e riassume degli stilemi cinematografici molto importanti rispetto alla storia del cinema sia russo che europeo, citando in maniera elegante, originale e mai stucchevole o reverenziale il cinema di Tarkovsky, quello di Godard, nonché il regista Juris Poniesk, interpretato nel film dall’attore Juhan Ulfsak.

La centralità del cinema è evidente anche nel plot del film, infatti la storia racconta di giovani studenti dell’Accademia di cinematografica in Lettonia e della loro iniziazione l’universo della settima arte: Jazis, K?rlis Arnolds Avots, e Anna, Alise Dzene, si conoscono a scuola, da lì condividono la passione per i grandi cineasti, inseguono sogni di gloria e forse diventeranno registi. Jazis è piuttosto compulsivo e filma tutto ciò che gli interessa, con la piccola telecamera del padre, contribuendo a creare un suo mondo immaginifico all’interno del film; nel frattempo in Lettonia stanno avvenendo degli eventi che cambieranno definitivamente la storia del paese, infatti il popolo si sta ribellando contro lo strapotere russo e lotta per l’indipendenza, già agognata da diversi anni.

E’ il 1991 e Jazis assiste a molti cambiamenti esterni e interni alla sua esistenza, conosce l’amore sofferenze, che si intona in maniera sottile al clima di dolore sociale, ma in entrambi i casi il giovane riuscirà a trarne grandi insegnamenti ed indubbiamente anche delle vittorie morali, grazie alla sua caparbietà e senso della giustizia.

La storia è molto fluida nella struttura filmica e nonostante l’importanza e la tristezza di alcune tematiche come la morte degli insorti, non perde mai vigore e una vena di ottimismo, insita nella caratterizzazione dei giovani personaggi, i quali sono ben interpretati e diretti, riuscendo così a restituire una profondità delle loro psicologie.

La loro visione è accompagnata da inserimenti di immagini di repertorio girate in Super 8, che contribuiscono a ricreare l’ambiente baltico e soprattutto lo stile degli anni 80/90, grazie anche alla musica punk e new Wave lettone, che come colonna sonora si addice molto alle scene e alle scelte stilistiche del regista.

January è un film sulla forza della vita e della cinema nella vita dei protagonisti, riesce a sovrapporre l’arte all’esistenza, a volte tragica, senza mai assoggettarla ai canoni estetici, ma valorizzandola grazie alla presenza di una sua forte identità artistica e identitaria.