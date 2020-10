L'attore Jeff Bridges ha un linfoma, lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere una grande squadra di medici e la prognosi e' buona", ha twittato Bridges. "Sto iniziando il trattamento e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione".

"Come direbbe Drugo", ha scritto in un tweet successivo l'attore, riferendosi al suo personaggio del "Grande Lebowski", "La nuova S**T e' venuta alla luce". Bridges ha colto l'occasione per chiedere a chi lo segue su Twitter di votare alle elezioni del 3 novembre, sottolineando "ci siamo dentro tutti insieme". La carriera hollywoodiana di Bridges, iniziata nel 1970, 'tocca' sei decadi: ha recitato in oltre 70 film tra cui "True Grit", "Seabiscuit", "The Big Lebowski" e "King Kong", le tappe più importanti di un percorso iniziato da bambino in tv con il padre fra il 1958 e il 1960.

Bridges, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista nel 2010 per 'Crazy Heart', sta girando una serie per FX Channel, intitolata 'The Old Man', nella quale interpreta un agente della Cia in pensione che cerca di sfuggire al suo passato.

