Johnny Depp torna al cinema dopo il processo: è re Luigi XV

E' un film più importante degli altri per Johnny Depp. E' il primo dopo tre anni di stop (o meglio, il primo ruolo importante dopo il film indipendente Minamata), il primo che segue la sua vittoria nel turbolento processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Si tratta di una pellicola che ha dunque il sapore della rinascita professionale, quella annunciata oggi, in cui interpreterà re Luigi XV. A dirigerlo è Maïwenn, anch'essa attrice nei panni di Jeanne du Barry, la cortigiana del re.

Al via le riprese a Versailles e altri castelli dell'area parigina. A comunicare l'inizio delle riprese è uno scatto che immortala Depp in una versione giocosa del re, con una fascia blu sul petto e gli occhi coperti con una sciarpa di seta.