Un altro lutto per John Travolta: dopo il figlio e la moglie, è morto il nipote Sam

Un altro grave lutto famigliare per John Travolta: a pochi mesi dalla morte della moglie Kelly Preston, l'attore di Hollywood ha perso il nipote Sam Travolta Jr, figlio del suo fratello maggiore di John. Il Sun racconta che il decesso è avvenuto il 23 settembre scorso, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Sam Travolta, 52 anni, è deceduto nella sua casa di Mount Horeb, nel Wisconsin, per un infarto.

John Travolta, a luglio la morte della moglie Kelly Preston

La morte del nipote Sam arriva a tre mesi da un’altra grave perdita, quella della moglie Kelly Preston, scomparsa a luglio dopo una lunga battaglia contro il cancro. Di recente l’attore le ha dedicato un emozionante post nel giorno in cui avrebbe compiuto 58 anni. Nel 2009 la coppia affrontò la sofferenza per la morte prematura del figlio sedicenne Jett, avvenuta mentre il ragazzo era in vacanza con la famiglia alle Bahamas per cause non ben precisate.