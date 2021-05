Jungle Cruise, a luglio l'erede dei Pirati dei Caraibi al cinema e su Disney+: il trailer e le anticipazioni

La Disney ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Jungle Cruise, il film con Emily Blunt e Dwayne "The Rock" Johnson che, come avevamo spiegato a inizio 2021, punta a ripetere il percorso e il successo della saga di Pirati dei Caraibi.

Vediamo quali sono le informazioni al momento disponibili su Jungle Cruise: la trama, il cast, il trailer e la data di uscita al cinema e in streaming su Disney+.

Di cosa parla e a cosa è ispirato il film Jungle Cruise

Questa l'anticipazione fornita da Disney: "La nuova avventura Disney Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton".

E questa la sinossi del film: "Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo".

Come era avvenuto con Pirati dei Caraibi, anche Jungle Cruise è ispirato a una giostra, o per meglio dire a un'attrazione di Disneyland (no, non quella di Biancaneve e del presunto "bacio rubato")

Jungle Cruise, quando esce il film al cinema e su Disney+

Jungle Cruise uscirà il 28 luglio nelle sale cinematografiche italiane. Per quanto riguarda l'uscita in streaming su Disney+, il film sarà disponibile dal 30 luglio in solo con Accesso VIP (quindi con un pagamento aggiuntivo che dà diritto a vederlo per qualche settimana); successivamente, nei mesi prossimi, sarà visibile a tutti gli abbonati: la stessa cosa che è avvenuta con Raya e l'ultimo drago, che dal 4 giugno sarà visibile liberamente su Disney+.

Jungle Cruise, il nuovo trailer ufficiale del film Disney

Eccolo nella versione doppiata in italiano.

Il cast e la produzione di Jungle Cruise

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti. Il film è prodotto da John Davis e John Fox di Davis Entertainment, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, e Beau Flynn di Flynn Picture Co., mentre Scott Sheldon e Doug Merrifield sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Michael Green e Glenn Ficarra & John Requa, da un soggetto di John Norville & Josh Goldstein e Glenn Ficarra & John Requa.