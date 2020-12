Il regista coreano Kim Ki-duk è morto a 59 anni per coronavirus

Kim Ki-duk è morto. Secondo quanto riporta il giornale locale Delfi, il regista coreano, 59 anni, Leone d'Oro a Venezia, è deceduto per complicazioni legate al Covid.

Come riporta Ansa, Kim Ki-duk era arrivato in Lettonia il 20 dicembre. Il direttore dell'Art Doc Fest di Riga, Vitalijs Manskis, ha detto che l'artista stava per acquistare una casa a Jurmala e richiedere un permesso di soggiorno, ma non si era presentato all'incontro. Successivamente, i suoi colleghi avrebbero iniziato a cercarlo negli ospedali. La morte del regista è stata confermata anche dalla sua interprete Daria Krutova.