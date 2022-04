Koza Nostra: la commedia irriverente, in equilibrio tra ironia e azione

Una commedia brillante sui disastri della vita famigliare, e anche un racconto irriverente sul contesto mafioso in cui si svolge. Koza Nostra è una produzione italo-ucraina che riesce a fondere in modo armonico e in un equilibrio non scontato, commedia e action movie.

Protagonista assoluta della pellicola diretta da Giovanni Dota, è Irma Vitovska, che nell’est Europa è considerata una star di prima grandezza e che, con il suo carisma, spicca in un cast che vede accanto a lei Giovanni Calcagno, Giuditta Vasile, Lorenzo Scalzo, Vincenzo Pirrotta, Gabriele Cicirello, Maurizio Bologna, Adriano Pantaleo e Yulia Sobol.

Di cosa parla Koza Nostra

Koza Nostra segue le vicende di Vlada Koza, una signora ucraina di mezza età, molto vitale e profondamente mamma, che quando apprende della nascita del suo primo nipotino non sta più nella pelle e non esita a lasciare tutta la sua vita nei Carpazi per prendere il primo volo e raggiungere uno sperduto centro nell’entroterra della Sicilia, dove la figlia Maria vive insieme al marito carabiniere e al suo bimbo neonato.

L’arrivo di Vlada però, non è né annunciato né gradito, e la donna si trova, dopo poco dal suo arrivo, fuori casa della figlia, in cerca di una sistemazione. Nel suo girovagare, il destino le farà incrociare la sua strada con quella di don Fredo, piccolo boss mafioso della zona appena uscito di carcere dopo quindici anni, e della sua disastrata famiglia. Sarà questo incrocio inaspettato di destini a dare il via alla storia, che si dipanerà toccando i temi della maternità, del rapporto genitori-figli, della fiducia, del tradimento e della responsabilità, non dimenticando vendette, inseguimenti, sparatorie, minacce, rapimenti, che il contesto mafioso richiede.

Koza nostra: un’action comedy in equilibrio perfetto

Sulla carta l’esperimento poteva apparire parecchio rischioso. Leggendo la trama di Koza Nostra si capisce benissimo come tutti gli elementi mescolati nella storia, a iniziare da alcuni tratti dei personaggi pericolosamente vicini allo stereotipo, avrebbero potuto costituire la base perfetta per un prodotto dichiaratamente votato al trash. E invece no.

Tutta questione di equilibrio, di una scrittura davvero brillante (la sceneggiatura è firmata dal regista Giovanni Dota con Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti), e di interpreti tutti in parte, a iniziare dalla carismatica protagonista.

Vlada Koza (interpretata da Irma Vitovska) è un personaggio capace di catalizzare l’attenzione dello spettatore sin da quando entra in scena. Sì, è una mamma invadente e una donna dalle emozioni fuori misura, una donna vulcanica, di quelle che davanti a un problema non perdono tempo a disperarsi ma, in men che non si dica, trovano una soluzione. Un personaggio così poteva facilmente diventare una macchietta o una caricatura. E invece no. Perché la forza del film Koza Nostra è nell’equilibrio di tutte le sue componenti. Vlada incarna una maternità prorompente, esagerata, ma anche molto pratica e capace di capire molte sfumature dell’animo umano che agli altri sfuggono. Lo stesso si deve dire del capofamiglia mafioso, don Fredo (Giovanni Calcagno), e di tutto il suo contesto famigliare e ‘professionale’: dal picciotto al boss spietato, fino agli altri grandi protagonisti della commedia, i tre infelici figli del mafioso, cresciuti da soli, con un padre in carcere e una madre che muore dopo una lunga malattia e tanti dolori.

Nessuno di loro è un personaggio stereotipato e, pur infilando nei loro dialoghi battute fulminanti, la sceneggiatura non cade mai nella caricatura. Il contesto mafioso consente di sviluppare la parte ‘action’ della storia che si incastra perfettamente con quello che è il vero tema di Koza Nostra: le relazioni familiari sfaldate di una famiglia disfunzionale, tra rabbia, dolori, rancori e troppi non detti.

La famiglia di Fredo è come la casa in cui vive: abbandonata a se stessa, senza più dignità né amore. Ci vorrà l’intervento di una super mamma come Vlada per rimettere a lucido la casa e il rapporto tra padre e figli che, dopo molte peripezie, troveranno unloro equilibrio.

Il contesto criminale aggiunge complessità alla situazione, ma sembra chiaro che questa famiglia sarebbe altrettanto sgangherata anche se il padre fosse un impiegato del catasto. Fredo è uno sconfitto, un boss fallito nel ‘lavoro’ e nella vita, che si ritrova solo e si aggrappa ai figli solo perché sono l’ultima sua speranza. I ragazzi sono altrettanto soli e infelici. Tra i tre fratelli però, a prendere in mano le redini della situazione, alla fine, è Francesca (Giuditta Vasile), l’unica femmina, anche lei mamma di un bambino che risente della disfunzionalità della famiglia e anche lei, a suo modo, una donna forte e pratica, così come lo è Vlada. Sono questi due personaggi femminili a tenere insieme le fila della storia e anche le parti più importanti del film.

Koza Nostra è un’opera che può sorprendere e divertire molto lo spettatore, un racconto disincantato e diretto, ma anche pieno di sorrisi sulle difficoltà di molte famiglie moderne, e che accontenterà anche gli amanti dell’action comedy, un genere ancora poco praticato dal cinema italiano.

Voto:7