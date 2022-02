"L’accusa", un dramma giudiziario che perde credibilità nella sua pretesa di rimanere imparziale

Nelle sale dal 24 febbraio, L’accusa è il nuovo film di Yvan Attal, presentato in Concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

La pellicola è tratta dal romanzo della scrittrice francese Karine Tuil, Les Choses Humaine – titolo originale anche dell’opera di Attal – e racconta la vicenda giudiziaria che coinvolge due giovani dell’alta borghesia parigina, Alexandre e Mila. Il ragazzo viene accusato dello stupro di lei, figlia del nuovo compagno della madre, ma dichiarerà insistentemente la propria innocenza.

L’accusa si propone di gettare uno sguardo analitico e privo di giudizio sul processo che vede scontrarsi le due parti, per analizzare le due facce della stessa medaglia, alla ricerca di una verità che non sarà né condivisa, né semplice da riconoscere per i personaggi coinvolti nella vicenda.

La trama del film

Alexandre (Ben Attal) è un giovane studente francese, ritornato a Parigi per sostenere il padre Jean (Pierre Arditi), borioso presentatore televisivo, in un momento importante della sua carriera. Appena arrivato, si reca a cena dalla madre Claire (Charlotte Gainsbourg), attiva politicamente e socialmente come femminista conservatrice, la quale sta frequentando un nuovo compagno (Mathieu Kassovitz). Su insistenza dei due, porterà con sé ad una festa la giovane figlia di lui, Mila (Suzanne Jouannet), di soli diciassette anni. Il giorno seguente, Alexandre viene arrestato per stupro ai danni della ragazza; il giovane rifiuterà in ogni modo la condanna, dicendo che il rapporto tra stato consenziente, ma Mila è decisa ad andare fino in fondo nella faccenda.

Il processo porterà allo scoperto gli equilibri, corrotti e ipocriti, dell’alta borghesia parigina, i fragili rapporti che legano i personaggi tra loro, la dubbia moralità del sistema giudiziario.

Un dramma processuale che ha meno zone grigie di quanto faccia intendere

L’accusa si pone, manifestatamente, nei confronti dello spettatore come un dramma processuale che svela le “zone grigie”, le verità molteplici, l’assenza di una risposta certa di un processo per stupro. Eppure, lo fa mettendo a contrasto un privilegiato ragazzo di buona famiglia, arrogante e che, sulle orme del padre, non ha bisogno di chiedere nulla, ed una ragazza molto più giovane, ingenua e ridotta al silenzio; le zone grigie sulla cui esplorazione dovrebbe basarsi la pellicola vengono immediatamente meno quando ci rendiamo conto che, in realtà, L’accusa non fa altro che mettere nero su bianco l’esercizio di un privilegio, a discapito di una vittima – la stessa sceneggiatura si sbilancia a favore della giovane Mila. E, verrebbe da chiedersi: è veramente il caso di perpetuare una retorica che tira in ballo “la zona grigia” quando si parla di consenso e violenza sessuale?

Nel periodo storico “post MeToo” – cui lo stesso film fa riferimento più volte – non abbiamo, probabilmente, bisogno di altre storie che mettono in dubbio la parola di una vittima, specialmente quando ella, esattamente come Mila, lo è anche dell’esercizio di un privilegio delle classi più abbienti.

Ci troviamo quindi di fronte ad un’opera che porta lo spettatore a chiedersi se esista o meno una giustizia assoluta, ma il sopruso di Alexandre – ed il disprezzo del padre Jean – nei confronti di Mila è talmente evidente da rendere il film molto meno oscuro di quanto millanta. Anzi: il tentativo di renderlo tale, con la scelta di donare tanto rilievo al punto di vista di Alexandre quanto a quello di Mila, risulterebbe discutibile.

D’altra parte, Charlotte Gainsbourg e Mathieu Kassovitz mettono in scena una performance – e non per colpa loro – piuttosto piatta e superficiale, a causa dell’interpretazione di personaggi secondari che non vengono approfonditi come avrebbero dovuto; molto più di nota è invece quella dei due attori protagonisti, Ben Attal e Suzanne Jouannet.

L’accusa ha, in ogni caso, i suoi meriti: quelli di mettere nero su bianco la gogna giudiziaria cui è sottoposta ogni ragazza che intende denunciare il proprio aggressore, nonché far riflettere sull’inebriante potere del privilegio, tale dal non permettere di distinguere violenza e consenso. È un peccato che la forza del suo messaggio si perda in una narrazione che non mette in luce come dovrebbe il punto principale della storia che racconta: da dove nasce quel privilegio che rende Alexandre colpevole di un reato, senza che egli se ne renda nemmeno conto.

Voto: 5.5