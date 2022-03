L'altro buio in sala, il toccante documentario che dà voce a chi il cinema lo fa

Più o meno tutti hanno un ricordo, vago o distinto, della prima volta che hanno varcato la soglia di una sala cinematografica. L’odore della stanza, il rumore dei passi sul pavimento felpato e la consistenza delle sedie; tutti elementi che fanno parte di quello che è un vero e proprio rituale, ovvero l’esperienza al cinema. Ciro Formisano, dopo L’esodo, torna con questo emozionante documentario che mostra quello che c’è dietro ai cinema. Le persone che hanno investito i loro risparmi per realizzare le sale cinematografiche e le loro storia. Sono racconti intimi e semplici, di persone che sono cresciute tra le file di poltrone o sugli sgabelli dietro al proiettore. Il film è un viaggio in alcuni piccoli ma grandi cinema che hanno fatto la storia della settima arte in Italia. Da questa indagine non può essere escluso un viaggio nella storia, dai successi fino alla crisi della pandemia che ha messo questo settore in ginocchio.

Attraverso una serie di interviste, racconti e contribuiti personali di attori e registi, tra cui Carlo Verdone, Enrico Vanzina e Claudio Bisio, si riflette sull’importanza del cinema. Di come nel corso del tempo sia cambiato, non solo fisicamente ma anche agli occhi della società. Sì perché il cinema è lo specchio della vita. Del tempo che corre e che cambia, ma che magicamente, all’interno della sala, si ferma quando le luci si spengono. Non c’è solo l’idillio però in questo documentario. Da qui emergono anche i dispiaceri di persone che hanno reso la cura di questi luoghi la loro vita. Sono affetti dal virus del cinema che porta tutti insieme in un posto magico e fa vivere ad ogni presente un’esperienza unica nel suo genere. Con l’avvento dei multisala il carattere di singolarità del cinema si è perso, perché a cambiare è stato anche il suo ruolo nella società e per le persone che lo frequentano, mentre la sua quintessenza, inafferrabile e indefinibile, rimane come dimostra questo racconto.

Di cosa parla, “L’altro buio in sala”

Non c’è una vera e propria trama in questo documentario, ma si racconta semplicemente il cinema e la sua essenza. Lo si fa cambiando la prospettiva che, invece di coinvolgere gli spettatori, da la parola a chi c’è dietro la scelta dei film, la loro programmazione e chi sta nella cabina di proiezione. Attraverso un viaggio in 14 cinema storici italiani si scoprono storie preziose e inestimabili di queste strutture. Dalla Cineteca di Milano, che negli anni è diventata un museo del cinema, al Mexico pioniere nel presentare al suo pubblico il Rocky Horror Picture Show; dalla cineteca di Bologna e la Baretti di Torino, che hanno sperimentato con laboratori di restaurazione la prima e di innovazioni tecnologiche con servizi streaming la seconda; e poi al Cinema Farnese in Campo dei Fiori (dove il documentario verrà presentato in anteprima il 25 marzo) in cui Aldo Fabrizi mosse i primi passi; Il Cinema delle Province d’Essai nato con il patrocinio nella vicina parrocchia e punto di raccolta per gli studenti universitari nel quartiere, fino al Vittoria di Napoli, nato come promotore dei film per famiglie. Ognuno di loro con la sua storia, il suo passato e il suo presente.

I gestori si raccontano condividendo le loro esperienze personali, sia nella gestione di questi spazi, che sul loro rapporto con il cinema. Chi lo ha ereditato dai genitori o dai nonni, chi sente di fare il mestiere più bello del mondo quando stacca un biglietto, o chi ricorda con nostalgia la magia di inserire una pellicola nel proiettore e montare lì nella cabina, il film. Carlo Verdone ricorda con dolcezza le sue prime visioni in compagnia del fratello Luca e del padre, o di quando lui stesso, con i finanziamenti di Vittorio Cecchi Ghori, risollevò il Cinema Esperia trasformandolo in Cinema Roma; mentre Claudio Bisio racconta le sue prime esperienze al cinema Mexico. Insomma tutti i racconti di uomini e donne le cui vite sono state toccate profondamente da questo luogo in cui il buio la fa da padrone. Un buio che non spaventa, anzi in modo ossimorico fa luce sull’infinita possibilità di storie che può raccontare e sulle anime di chi si siede su quelle poltrone.

“Un capolavoro senza prezzo”

La riflessione più interessante che emerge da questo documentario è legata all’evoluzione del significato del cinema. Le strutture che li ospitano subiscono cambiamenti nel corso tempo, come è normale che sia: si rinnovano, si spostano in luoghi più ampi, insomma trovano un nuovo spazio da occupare. Fa riflettere invece quanto la portata del cinema come fenomeno culturale sia cambiata e di conseguenza il suo rapporto con il pubblico. Ci sono testimonianze di uomini e donne cresciuti negli anni ’60 e ’70 per i quali questi luoghi erano un punto di aggregazione di massa dove si imparava, si scopriva il mondo e si costruivano legami. Oppure cinema come il Don Bosco di Cinecittà, Il Cinema delle Province d’Essai o il Mignon di Mantova, che nacquero come estensione delle parrocchie e diventarono centri di intrattenimento. Favorivano lo scambio culturale tra gli spettatori diventando punto di raccolta e assumendo un valore di identità culturale molto forte. Delle realtà che hanno sempre cercato di mettere al primo posto i desideri dei clienti, di coloro che li vedevano come una seconda casa, un luogo dove imparare o dove tornare bambini, come dice Silvio Agostino.

Parlando del tempo che passa non si può escludere dalla riflessione il ruolo delle piattaforme. Se queste da una parte hanno permesso a chi produceva film di continuare con il loro lavoro, sono state invece il nemico dei gestori. Come sempre quando ci sia approccia alla tecnologia e al nuovo, la cosa migliore è cercare di sfruttarla nella maniera più proficua. Così come hanno fatto alcune strutture, che con la sua integrazione hanno ampliato la loro offerta e accolto un numero sempre maggiore di spettatori. Ciò che rimane certo però è l’esperienza di sedersi in una sala e la ritualità, a volte davvero sacra, che permea questa esperienza. Ci si chiude in uno spazio buio filtrato solo dalla luce dello schermo, da soli o in compagnia, nel silenzio e ci si lascia andare completamente. Con il suo sguardo attento e quasi reverenziale la regia si sofferma sugli spazi senza tempo delle sale, sulle poltrone e soprattutto le pellicole, i proiettori che contenevano la magia del cinema, quella che per fortuna è rimasta immutata e lo conferma un capolavoro senza prezzo. Un documentario questo di Formisano che fa ricordare quanto il cinema sia importante in un periodo in cui lo si è troppe volte dimenticato.

Il trailer

Voto: 7,5