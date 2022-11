L'amante di Lady Chatterley arriva su Netflix e porta in scena l'erotismo femminile

Il romanzo di D.H. Lawrence, L'amante di Lady Chatterley sbarca su Netflix in un coraggioso adattamento per il piccolo schermo. In questo nuovo film, che punta a raccontare l'amore ma specialmente l'erotismo, viene spostato il punto di vista rispetto al romanzo da cui è tratto che viene riletto in chiave femminile. Un bel cambio di prospettiva che renderà questa storia d'amore d'altri tempi più attuale e contemporanea. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo tanto atteso nuovo film Netflix? E quando debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

L'amante di Lady Chatterley: la trama

Dopo il matrimonio con Sir Clifford Chatterley, Connie prende il titolo di Lady Chatterley e sembra destinata a una vita di ricchezza e privilegio. Ma questa unione ideale poco a poco si trasforma in una prigione quando Clifford torna dalla Prima guerra mondiale con ferite che gli impediscono di camminare. L'incontro con Oliver Mellors, il guardiacaccia delle proprietà della famiglia Chatterley di cui si innamora, spinge la protagonista in una relazione segreta che la porta a un risveglio sensuale e sessuale. Quando il rapporto diventa però oggetto di pettegolezzi, Connie si trova di fronte a una decisione che potrebbe sconvolgerle la vita: seguirà il suo cuore o tornerà dal marito accettando quello che la società edoardiana si aspetta da lei?

Quando esce L'amante di Lady Chatterley su Netflix

Il nuovo film adattamento in chiave femminile del romanzo L'amante di Lady Chatterley debutterà su Netflix il 2 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.