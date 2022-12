L'amante di Lady Chatterley, una riflessione sul binomio sesso/amore che non convince

L'amante di Lady Chatterley

Si presenta come un film che prova a raccontare la differenza tra il sesso e l'amore. È così che L'amante di Lady Chatterley cattura l'attenzione e lo fa molto bene. Una donna sposa un uomo di cui è innamorata, poi lui finisce sulla sedia a rotelle, il sesso viene a mancare nella loro relazione e ci si arriva a chiedere: "Può un amore durare senza un'intimità fisica?". Ciò che attrae inizialmente di questo nuovo film Netflix che adatta per lo schermo un romanzo di D.H. Lawrence, riletto in chiave femminile, è l'attenzione che viene data non tanto sul sesso in sé ma a quanto una donna possa averne bisogno, tanto quanto un uomo, al punto da arrivare a tradire pur di sentirsi sessualmente desiderata e appagata. L'amante di Lady Chatterley parte con delle buone premesse che, però, non riescono a funzionare davvero sullo schermo, almeno in parte. Se è interessante la contrapposizione tra un uomo che pensa che l'amore corrisponda al prendersi cura dell'altro e un altro uomo che, al contrario, pensa che il suo senso sia appagare la sua donna e costruire una perfetta intimità con lei, oltre alle numerose scene di sesso e a un'infinità di scene poco funzionali alla storia che portano il film a durare fin troppo, L'amante di Lady Chatterley non convince più di tanto.

Questo è uno di quei film che incuriosiscono dalla trama e li si vede solo per questo. Poi, una volta dentro la storia, per certi versi ci si pente di essersi addentrati in queste prolisse dinamiche relazionali. C'è qualcosa che non funziona in questo film, da un lato la durata, ingiustificabilmente eccessiva, e poi ciò che manca è un po' di sostanza, qualche dialogo in più, qualche dinamica in più tra i personaggi coinvolti nella storia, un po' più di litigate tra moglie e marito e tra amanti, un po' più di volontà di scavare dentro i desideri più profondi di una donna e di un uomo, così come la fotografia dai toni cupi e verdastri che non aiuta di certo a entrare nella storia.

È un peccato perché questa storia poteva dare tanto, a aprire un bel dibattito sul tema sesso e amore, invece, diventa una commedia romantica erotica e niente più.

Voto: 5