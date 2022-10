L’innocente di e con Louis Garrel: una briosa commedia tra amore e azione

Il quarto film diretto da Louis Garrel, “L’innocente” è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, intrattenendo il pubblico con un’ora e mezza di brio, azione e sentimento. Il regista è anche protagonista del film, nei panni di Abel. La madre, che tanto lo preoccupa è interpretata da Anouk Grinberg, Roshdi Zem è il suo amato Michel e Noemie Merlant interpreta l’esuberante Clemence.

L’innocente, trama

Abel lavora in un acquario come guida per le scolaresche. E’ un ragazzo solitario che soffre ancora per la morte della giovane moglie a causa di un incidente in auto in cui lui era alla guida. A dargli pensiero è la madre, una briosa donna ancora giovane che insegna teatro in carcere e lì ha trovato il terzo dei suoi mariti galeotti. Abel è comprensibilmente preoccupato e non si fida affatto di Michel che vuole ricominciare da capo con la donna di cui si è innamorato aprendo con lei un negozio di fiori. Quando Abel scopre che il negozio è in pieno centro e di valore notevole, inizia a diventare sempre più sospettoso e si confida con Clarence, un’esuberante amica perennemente in cerca dell’amore su Tinder e anche lei alle prese con il lutto, visto che la defunta moglie di Abel era la sua migliore amica.

Mentre cerca di coglierlo in fallo, il ragazzo si avvicina sempre di più al marito della madre finché un giorno non scopre che è coinvolto nel piano di una rapina: dovrà rubare un carico di caviale iraniano e una volta scoperto, chiederà proprio a lui una mano.

La sera della rapina che appare un colpo facile facile in cui niente potrebbe andare storto, in realtà niente va liscio, e tra inaspettate confessioni, inseguimenti, fughe e spari sboccia anche, inaspettato, un nuovo amore.

L’innocente di Louis Garrel: ispirazione autobiografica e narrazione brillante

Louis Garrel, per il suo quarto film da regista, attinge a piene mani alla sua esperienza biografica, con la madre di Abel apertamente ispirata a sua madre, l’attrice Brigitte Sy, anche lei insegnante di teatro e sposa in carcere, proprio come il personaggio interpretato da Anouk Grinberg.

E Abel, riflessivo e protettivo figlio preoccupato, appare quindi, in parte, un alter ego del regista.

Certo è che L’innocente è un film riuscito: una commedia piena di ritmo, vivacità e tenerezza, in grado di tenere insieme in modo armonico la classica commedia romantica, con una parte action e un velo di thriller, tutto in perfetto, godibilissimo equilibrio.

In questo, il regista è sostenuto da un cast di attori veramente in parte, a iniziare dall’ex galeotto Michel, misterioso e oscuro al primo sguardo di Michel, ma anche affascinante, brillante e premuroso con sua madre.

E Anouk Grinberg è una perfetta donna in età, ancora innamorata della vita prima che del suo uomo, un po’ stramba, ma capace di andare oltre le apparenze e lasciarsi andare ai doni dell’esistenza. Esattamente quello che non riesce a fare suo figlio Abel, ancora segnato da un gravissimo lutto, che sarà scosso solo da Clemence, a cui l’interpretazione di Noemie Merlant dona tutti i colori della sua esuberanza.

Voto: 7,5