La California, una storia di provincia e sorellanza

La voce narrante di Piera Degli Esposti, al suo ultimo lavoro, guida lo spettatore alla scoperta de “La California”, il film diretto da Cinzia Bomoll che vede protagoniste, , al loro esordio cinematografico nei ruoli delle gemelle Ester e Alice, Silvia e Giulia Provvedi ovvero Le Donatella. Nel cast troviamo anche altri musicisti prestati al cinema: da Lodo Guenzi che interpreta il padre delle ragazze (mentre Aurora Giovinazzo è la madre) a Nina Zilli, la barista del circolo ARCI, da Angela Baraldi, parrucchiera con il sogno del palcoscenico a un piccolo cameo Andrea Mingardi. E poi tanti emiliani doc, da Andrea Roncato, nonno ex partigiano, a Vito allenatore di boxe di Alice.

La California, la trama

E’ una voce esterna narrante a presentare al pubblico il microcosmo de La California, un paesello sperso nella campagna emiliana dove nascono e crescono due gemelle perfettamente identiche, Alice ed Ester, nate per caso da un amore giovanissimo e un po’ incosciente tra il padre Yuri, cantante punk riconvertitosi ad allevatore di maiali per mantenere la famiglia, e una madre un po’ svagata che, pur essendo in difficoltà, fa del suo meglio con le figlie e si nutre di ricordi e dell’attaccamento alla comunità di partito.

Intorno a loro, tutta una serie di personaggi strettamente interconnessi, come succede solo nei paesi di provincia, che partecipano in qualche modo o sono testimoni della loro vicenda.

Seguiamo Alice ed Ester dalla nascita all’infanzia all’adolescenza, fino al momento di svolta nelle loro vite. Quando hanno circa vent’anni infatti, succede loro qualcosa ritenuta ‘prima o poi inevitabile’: si innamorano dello stesso ragazzo, un affascinante cileno che, con il padre militante comunista, è stato costretto ad abbandonare il suo paese e a stabilirsi in Emilia. L’arrivo del ragazzo complicherà il rapporto simbiotico tra le gemelle che, insieme alla complicità che vivono da sempre, sperimenteranno gelosie e rivalità, finché il destino tragico dell’una segnerà anche la svolta di vita dell’altra, in un modo sorprendente e inaspettato.

La California, i destini incrociati di due gemelle

“A La California non c’è niente, e proprio per questo è un luogo dove può succedere di tutto”. La voce di Piera Degli Esposti mette subito in guardia il pubblico del film di Cinzia Bomoll invitandolo a prepararsi ad andare oltre le apparenze della monotona tranquillità della vita nella provincia emiliana. Quella che sta iniziando è infatti una storia che mischia tanti colori diversi, tutti ben definiti, brillanti. C’è la commedia, che racconta del rapporto viscerale tra due gemelle perfettamente identiche, sostenuta dalla caratterizzazione dei molti personaggi che ruotano attorno a loro, c’è il thriller che si apre con una morte di cui aspettiamo di scoprire la spiegazione, e c’è il vivace affresco della vita di provincia, uno spaccato di una realtà fatta di giornate che scorrono lente, segnate da piccoli eventi e radicate abitudini. Finché non succede qualcosa che quell’apparente immobilità la squarcia e rimette tutto in discussione.

La California dell’Emilia, come l’altra più famosa, in un modo tutto suo, è terra di sogni, speranze, di sconfitte, di umanità viscerale.

Il film ha un sapore forte e deciso, capace di andare oltre una narrazione stereotipata di un piccolo mondo dentro cui si nascondono grandi tensioni, ed originale anche nella scelta del cast, con l’esordio cinematografico delle sorelle Provvedi, che sorprendono per la naturalezza con cui riescono a mettersi nei panni di Alice ed Ester, identiche fuori e diversissime dentro.

Voto: 7