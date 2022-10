La Cura, la Peste e il lockdown nel film di Francesco Patierno

Un set cinematografico allestito per girare un adattamento da “La Peste” di Albert Camus si mescola alle vicende di chi combatte la pandemia nel momento più duro del lockdown in una Napoli deserta, silenziosa, atterrita. È lo scenario de La Cura è il film di Francesco Patierno con protagonisti Francesco Di Leva (Bernard), Alessandro Preziosi (Tarrau), Francesco Mandelli, Peppe Lanzetta, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma.

La Cura, trama

A Napoli si sta girando una trasposizione contemporanea de “La Peste” di Camus, che non può che trasformarsi nel racconto dei giorni più terribili della pandemia. Ad accorgersi dell’esplodere del virus è il medico Bernard, che lancia l’allarme cercando di convincere le istituzioni a instaurare subito un cordone sanitario e raccogliendo le forze per fronteggiare un’emergenza terribile e inaspettata. Intorno a lui le persone reagiscono in modo diverso alla pandemia che tutto cambia e sconvolge. Chi cerca di fuggire, chi invece è deciso a rimanere e a dare una mano mettendosi a disposizione del comune sforzo per uscirne.

Man mano che il film va avanti ritroviamo immagini, sensazioni, pensieri, ansie, riflessioni e paure, che risuonano ancora terribilmente minacciosi. E mentre il pubblico viene riportato a quei giorni difficili, sullo schermo i piani narrativi si mischiano e le incursioni nelle vicende private e famigliari degli attori si sovrappongono al racconto della lavorazione dell’opera, in un viaggio che porterà alla ricerca e poi alla scoperta di una cura universale, l’unica valida per contrastare l’ansia legata alla nostra fragilità e alla caducità della vita: la riscoperta dei rapporti umani, l’amore, gli affetti, l’amicizia, la condivisione.

La Cura, tra la paura e la speranza

Come per Camus, anche per Francesco Patierno un’epidemia implacabile e inaspettata diventa lo spunto per riflettere sulla precarietà dell’esistenza e il possibile antidoto alla paura e al disorientamento che questa consapevolezza genera. Vedere un film come questo, ora che abbiamo la sensazione di aver sconfitto l’emergenza, fa davvero un grande effetto. Le immagini della Napoli silenziosa e desertificata dal lockdown, i volti dei personaggi imbrigliati dalle mascherine, la paura di portare la malattia ai propri cari combattuta dallo sfregarsi compulsivo con il gel igienizzante o liberarsi di vestiti potenzialmente infetti sul pianerottolo prima di entrare in casa riportano lo spettatore a un’esperienza collettiva che ha sconvolto le nostre sicurezze e a cui ognuno ha reagito come ha potuto.

La narrazione scelta dal regista, con i due piani del set e delle vicende degli attori viaggia parallela fino a un certo punto, per poi confondersi e infine fondersi in un racconto che da confuso diventa coerente, sostenuto dalle interpretazioni intense dei protagonisti, in particolare del Bernard di Francesco Di Leva. La reazione dei personaggi e degli attori che li interpretano è il vero focus della storia e, seguendo loro, il regista trova il modo di descrivere non solo la paura ma anche la ricerca di un antidoto, una cura non solo all’epidemia ma soprattutto allo straniamento che deriva dall’essere messi di fronte alla nostra fragilità.

La risposta suggerita è chiara: la salvezza può venire solo dal mettersi generosamente a disposizione degli altri, dal riconoscersi parte dell’umanità e dalla riscoperta dei legami che creiamo con il nostro prossimo.

Voto:7