La Divina Cometa, il nuovo film di Mimmo Palladino è una lunga serie di suggestioni

La Divina Cometa, il nuovo film di Mimmo Paladino presentato alla Festa del Cinema di Roma è una storia non lineare che mette insieme elementi e suggestioni di diverse espressioni artistiche, citazioni colte e coltissime e creatività libera, di cui non è facile seguire la direzione. A proporre riflessioni, evocare spiriti guida, regalare creatività al pubblico sullo schermo si muove un cast nutritissimo di cui fanno parte, tra gli altri: Tomas Arana, Francesco De Gregori, Nino D'Angelo, Cristina Donadio, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Peppe Servillo, Toni Servillo, Giovanni Veronesi.

La Divina Cometa, trama

Un viaggio attraverso un indefinito luogo del sud Italia, che in realtà è la Puglia, che incrocia la poesia della Divina Commedia di Dante con la tradizione del presepe napoletano. La Divina Cometa è un film in cui non è semplice rintracciare una vera e propria trama, è più una serie di suggestioni, elementi e citazioni con due elementi di ispirazioni principali che sono quelli citati e che nel film sono incarnati da una famiglia composta da madre, padre e bambino che vaga alla ricerca di una casa e un attore che deve partecipare a una rappresentazione e che troviamo sin da subito in abito di scena, pronto ad interpretare Dante. Seguendo il viaggio della famiglia alla ricerca della approdo finale, lo spettatore incapperà in artisti, personaggi e persone, in allegorie e riflessioni e sullo schermo sfileranno una serie di volti di artisti ed intellettuali di oggi che si alterneranno ai più noti personaggi danteschi come Paolo e Francesca e il Conte Ugolino e ad alcuni personaggi storici come ‘l’eretico’ Giordano Bruno.

La Divina Cometa, un viaggio nell’arte tra Dante e il Presepe

Il titolo del nuovo film di Mimmo Palladino spiega le intenzioni di partenza dell’autore che vuole incrociare due immaginari profondamente radicati nella nostra cultura e fortemente riconoscibili da qualsiasi tipo di pubblico. La Divina Cometa non è però un film su Dante, nel bicentenario della nascita del Sommo Poeta e non è nemmeno una metafora della natività. Questi due universi di riferimento vengono usati per dare ambiente a un caleidoscopico susseguirsi di personaggi, ispirazioni, citazioni. Il film è un grande omaggio all’arte in tutte le sue forme, chiaro se si pensa che il ruolo dei re magi in questa natività alternativa è rappresentata dalle incarnazioni di pittura, teatro e poesia, che aspettano di riunirsi al loro terzo compagno, la musica. Mentre la famiglia vaga per un brullo e affascinante sud Italia alla ricerca della sua meta, incontriamo artisti e saggi di ogni epoca, esperti in arti e scienze e un numerologo che prova a spiegare l’inspiegabilità dei destini attingendo al significato delle cifre, nel tentativo forse, di mettere ordine nel caos.

L’opera di Palladino è intrisa di cultura alta e popolare che l’autore mischia con disinvoltura facendo emergere l’importanza dell’arte e della libertà creativa come bussola dell’esistenza di chi la sceglie e di chi vive comunque in un mondo che quell’arte ha contribuito a plasmare. Il film è pieno di interessanti riflessioni e di splendide e potenti immagini di chiaro gusto pittorico, ma la mancanza di un filo chiaro nella narrazione e il susseguirsi di citazioni colte può renderlo difficilmente potabile per il pubblico medio. E’ un’opera da guardare con la voglia di scoprire e lasciarsi stupire dalle tante espressioni di creatività che offre.