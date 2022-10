La Pantera delle nevi: alla scoperta del mondo, cercando una chimera in Tibet

Il rapporto tra l’uomo e la natura è controverso fin dall’alba dei tempi. Giacomo Leopardi la definiva matrigna malvagia e indifferente nel suo Dialogo della Natura e di un Islandese, ed è proprio nella sua indifferenza che l’uomo si è arrogato il diritto di prenderne il possesso e modificarla a proprio piacimento. L’intervento umano ha fatto sì che rimanessero sempre meno spazi incontaminati protetti solo dalle impervie condizioni in cui si auto-preservano. Ci sono però alcuni ammiratori rispettosi della selvaggia purezza della natura, che si avventurano in quelle zone incontaminate e con esse instaurano un rapporto unico quanto profondamente esistenziale. Così come gli alpinisti che scalano la vetta e lungo il tragitto si fermano da soli con se stessi, anche gli esploratori de “La Pantera delle nevi” si avventurano alla ricerca di ciò che hanno dentro. A certe altitudini non c’è solo il confronto con l’ambiente circostante, che può essere impervio o meno, ma soprattutto quello con se stessi.

Il documentario diretto da Marie Amiguet e Vincent Munier segue l’esploratore francese, accompagnato dello scrittore Sylvain Tesson, sugli altopiani del Tibet alla ricerca della misteriosa quanto sfuggente Pantera delle nevi. Il felino diventa la meta da raggiungere, e allo stesso tempo, l’espediente che permette loro di prendere coscienza della propria condizione esistenziale di fronte alla vastità della natura e alla brulicante vita che questa ospita. Una natura davvero indifferente e incurante dell’uomo che in questi contesti, diversamente da altri, in maniera rispettosa vi cammina in punta di piedi per osservarla nella sua bellezza.

La Pantera delle nevi: la ricerca

Lo scrittore francese Sylvain Tesson è un appassionato esploratore e si trova con il fotografo di fauna selvaggia Vincent Munier negli altopiani del Tibet. Zone brulle e deserte in cui il tempo è inclemente e che con la loro vastità li fa sentire come piccole parti di un enorme quadro. I due si avventurano alla ricerca di un misterioso animale che settimana dopo settimana si trasforma in una chimera: la Pantera delle nevi. Il felino è stato avvistato raramente sui crinali nelle alte montagne e rifugge l’occhio umano dal quale non vuole essere osservato. Partendo dal loro campo base e certi delle condizioni propizie del tempo, i due si avventurano tra gli altopiani a più di 5000 metri con quasi 25 gradi sotto lo zero. Più avanzano e più cominciano a rendersi conto che nella ricerca della Pantera hanno trovato un inestimabile tesoro.

Il silenzio delle valli permette di notare cose che prima erano sfuggite. La natura che li circonda e li ospita mostra loro un’infinita varietà di animali: felini, avvoltoi, aquile, roditori e yak dalle possenti dimensioni. Attraverso la loro osservazione scoprono una vita che scorre a ritmi diversi, una dimensione quasi alternativa dove non c’è frenesia o affanno, ma solo la primordiale regola del tempo. Appostati in posizioni strategiche, con cannocchiali, binocoli e macchine fotografiche dai lunghi obiettivi, i due cercando di farsi ambasciatori della bellezza che appare ai loro occhi e scoprono che forse alcuni problemi della vita, per quanto enormi possano sembrare, in confronto a tutto il resto perdono significato.

“Non tutto è fatto per l ’ occhio umano”

Nella ricerca della Pantera delle nevi i due esploratori si rendono sempre più conto dell'abissale differenza che c'è tra la natura e la città. L’essenza incontaminata della prima e il silenzio che vi regna stridono immediatamente alle loro orecchie con il rumoroso caos della città, che è percorsa ogni giorno da una miriade di suoni, come il traffico o semplicemente la vita che scorre veloce convinta della propria destinazione ma illusa della sua corsa. Ed è proprio in questo contrasto che i due si rendono conto della necessità di sapersi introdurre nella natura in un modo che non turbi il suo equilibrio. Sussurrano, camminano piano, indossano tute mimetiche per passare inosservati agli acuti occhi degli animali. Solo così infatti in punta di piedi comprendono di poter osservare un mondo alternativo, che invece con le lenti della vita frenetica non riescono a vedere. La ricerca della Pantera quindi non è solo un desiderio da realizzare, ma si trasforma in un'occasione di riflessione filosofica sulla vita, trasmessa anche attraverso una serie di espedienti e scelte tecniche.

I sussurri dei protagonisti, i loro sguardi complici nel silenzio, i loro movimenti lenti fanno comprendere l'importanza del silenzio in un contesto come quello. Nella loro esplorazione due vengono seguiti dalla regista Marie Amiguet che li riprende e sono dotati di una vasta gamma di attrezzature. Come spesso accade nei documentari il punto di forza anche in questo è la fotografia. Nel montaggio si inframezzano fermi immagine sugli animali colti nell’espressione della loro potenza o nel momento in cui guardano l’obiettivo. Altrettanto degne di nota sono le inquadrature dove i colori dell'alba e del tramonto fanno da contrasto tra i chiari e gli scuri. Nella versione italiana lo scrittore Sylvain Tesson è doppiato dal premio strega Paolo Cognetti che incarna la voce fuori campo. Ma se dal punto di vista contenutistico e tecnico il documentario risulta interessante, la sua evoluzione è caratterizzata da alti e bassi in cui l'attenzione dello spettatore può perdersi. In più il tono della narrazione a volte risulta eccessivamente didascalico e prosaico, cosa che contribuisce ad appesantirlo. Calzanti invece le musiche di Warren Ellis con Nick Cave che hanno enfatizzato nel modo giusto alcune scene del film. “La Pantera delle neve” è quindi un buon documentario che spinge a riflettere sulla condizione umana, sulla necessità di dare il giusto valore al tempo e rispettare la natura.

Voto: 6