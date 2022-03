“La promessa: Il prezzo del potere”: Isabelle Huppert e la sua innata empatia con lo spettatore

Promesse fatte (e mantenute?) per portare avanti la campagna politica come sindaco (di nuovo) della cittadina vicino Parigi, con tutti i compromessi legati dietro.

È questo “La promessa: Il prezzo del potere” (“Les promesses” titolo originale), presentato alla 78ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Film d’apertura nella sezione Orizzonti.

Thomas Kruithof ? sceneggiatore e regista del precedente film “La meccanica delle ombre” ? dirige un dramma con uno sguardo vigile sui risvolti diplomatici per ovviare un’aspirazione politica più in alto dell’essere “solo” sindaca. E pensare nientemeno alla figura di Ministra, un piccolo tassello incasellato nel panorama istituzionale per sedersi più comoda nel tavolo dei Big politicians. La vera sfida, però, è trascurare i reali problemi legati al degrado della periferia, con la gente che vive in condizioni critiche e opportunisti che intascano una grande quantità di denaro per affittare dieci metri quadrati di casa a prezzi stellari.

Isabelle Huppert, la bellezza francese più premiata nella storia del cinema, e Reda Kateb (Premio César come miglior attore non protagonista per il film “Ippocrate” di Thomas Lilti) calpestano la stessa strada seguendo la scia dell’elezione politica, con uno snodo cruciale nella parte centrale del film per cambiare l’ordine dei fatti e determinare la tanto attesa svolta per sperare nel lieto fine.

Leggiamo la trama del film, con uno scorcio di bontà d’animo dietro les promesses fatte per accaparrare voti per la propria candidatura.

“La promessa: Il prezzo del potere”, trama del film

Clémence Collombet (Isabelle Huppert) è il sindaco di una cittadina vicino Parigi che sta terminando il suo incarico politico. Accanto al suo fedele Yazid (Reda Kateb), conduce una dura battaglia a favore della riqualificazione del distretto di Bernardins, in periferia, in cui povertà, disagi sociali, scarsa sanità, disoccupazione e traffico di denaro regnano sovrane.

La costante ricerca dell’uguaglianza civile viene messa a dura prova quando a Clémence viene offerta una più ambiziosa posizione lavorativa, quello di Ministra, e tutta la sua lotta politica vacilla insieme al suo stretto rapporto con Yazid. La situazione si complica ulteriormente quando inizia a scoprire i raggiri elettorali apparentemente celati. Spinta dalla sua profonda dignità politica (e per adempiere ai suoi doveri), si (ri)candida di nuovo a sindaco della cittadina, nella convinzione di ottenere i voti e vincere per la seconda volta di fila le elezioni, con tutti gli sgarbi che gli strascichi di una tale scelta si porta dietro. Ma una svolta nella sua vita, e in quella di Yazid, porterà entrambi a ritrovare la retta via…

Ci fermiamo qui nella sintesi della trama, ma vi invitiamo a guardare il trailer italiano ufficiale su YouTube distribuito dalla Notorious Pictures.

“La promessa: Il prezzo del potere”, film troppo prevedibile?

Ti credevo diversa dagli altri, ma sei disposta a tutto per qualche briciola di potere”

(Pierre Messac in “La promessa: Il prezzo del potere”)

Quanto si è disposti a pagare per salire di livello? Che prezzo ha il degrado di un quartiere periferico che si scontra con l’aspirazione di una posizione politica migliore? È la prova più grande scegliere la propria integrità politica o combattere la lotta per l’uguaglianza civile?

“La promessa: Il prezzo del potere” è il bivio mordace di qualsiasi uomo (e donna) che ha mosso i primi passi in politica. Le scelte a cui è sottoposto, con i compromessi protagonisti di relazioni istituzionali scabrosi, si battono contro la filosofia delle proprie azioni. Scegliere di compiere del bene per i cittadini, come era stato promesso durante la campagna elettorale, o ritrovarsi nello stato in cui entrare in un altro giro di affari può diventare più proficuo per mantenere inalterata la virtù politica. O per divenire la donna-simbolo di una rivoluzione politica scardinata al suo interno. Perché l’appellativo di Ministra suona meglio della “statica” sindaca ancorata esclusivamente al suo paese senza possibilità di nessuna promozione in carriera.

Succede questo a Clémence, e sarebbe riduttivo ribadire quanto Isabelle Huppert sia incredibilmente superba nel ruolo del(la) politico/a che si scontra con sé stessa, con la sua insoddisfazione personale avvinta al suo status quo. Come se la parte della donna fervida in politica fosse il suo vestito preferito, con tanto di naturalezza espressiva che volentieri agguanta l’empatia dello spettatore. Con qualche appiglio ai gradini superiori che le sbattono con piacere la porta in faccia, noncuranti della sua situazione sociale e insieme sentimentale. E il suo braccio destro Yazid (un punto a favore per Reda Kateb bravo nella sua interpretazione e coraggioso per stare accanto a un’attrice del calibro della Huppert senza sfigurare) che la asseconda nelle sue decisioni, nel suo lasciar campo libero alla sua vice sindaca Naidra (Naidra Ayadi) per accaparrarsi l’ambito ruolo di eroina del distretto di Bernardins e prendere modestamente il suo posto. Salvo fare marcia indietro perché la promessa di Clémance si sfalda nelle sue parole al vento che rafforzano invece il suo voler a tutti i costi rientrare nella sua carica politica perché non può accettare la sconfitta elettorale.

E compromessi, una chiacchierata persuasiva e una telefonata che arriva al momento giusto (prevedibile a dir poco) risollevano le sorti della sua candidatura. E patteggia per un accordo con benefici altrui, dissipando malcontenti e contenziosi che stavano per nascere.

È una pellicola che indugia su dilemmi politici con i suoi infidi dietro le quinte “La promessa: Il prezzo del potere”. Con giuramenti fatti, mantenuti e stracciati dall’orgoglio di una donna che rimaneggia la sua candidatura per il proprio tornaconto, indifferente nella sua completa insensibilità verso gli altri. Per salvarsi in calcio d’angolo, troppo repentinamente e in un finale scontato con tanto di intuibile lieto fine, con i bei sorrisi stampati sul viso di chi sa di avercela fatta.

Voto: 6