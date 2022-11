La Signora Harris va a Parigi, una commedia sofisticata

Nella Londra del secondo dopoguerra, un’umile donna delle pulizie si innamora perdutamente di un abito di Dior e decide di inseguire il suo sogno attraversando la Manica e sbarcando nella scintillante Parigi degli anni’50. Qui entrerà in contatto diretto con l’affascinante e spietato mondo dell’haute couture e, grazie al suo buon cuore, farà nuove conquiste e aggiusterà vite che non sapevano prima del suo arrivo di averne bisogno. “La Signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian arriva nelle sale cinematografiche italiane il 17 novembre, dopo essere stato presentato in anteprima durante l’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma. A interpretare la protagonista Ada Harris è Lesley Manville, Isabelle Huppert è la glaciale madame Colbert, Lambert Wilson è il galante marchese di Chassagne e Alba Baptista è la modella di punta della maison Dior, Natasha.

La Signora Harris va a Parigi: la trama

A distanza di una manciata di anni dalla fine della seconda guerra mondiale, Ada Harris aspetta ancora fiduciosa il ritorno dell’amato marito Eddie dal fronte e si guadagna da vivere come domestica, pulendo case e portando sorrisi nella vita dei suoi clienti. Un giorno, lavorando a casa di una signora ricca scopre per caso un meraviglioso abito rosa che sembra una nuvola, fatto di trasparenze e gemme di fiori, un vaporoso Dior new look. Per la signora Harris, scatta il colpo di fulmine, e quando arriva la notizia che non avrebbe mai voluto ascoltare, che le conferma la morte di Eddie in guerra, quel vestito accende un desiderio insopprimibile e fa di tutto per racimolare la cifra per poterlo acquistare. Dopodichè, prende un aereo e si dirige a Parigi, destinazione, ovviamente, la casa di moda Dior dove potrà finalmente realizzare il suo sogno e comprare un pezzo della bellezza e della leggiadria che questa vita dovrebbe riservare a tutti. L’impatto con la realtà dell’alta moda, un mondo che ancora si rivolge unicamente alle elites, è piuttosto brusco e impersonato dalla glaciale madame Colbert (Isabelle Huppert), ma armata di sorriso e determinazione, la signora Harris riuscirà a farsi nuovi amici e, non arrendendosi alle difficoltà, a realizzare il suo piccolo enorme sogno.

La Signora Harris va a Parigi: un feel good movie con il fascino degli anni ‘50

La Cenerentola a Parigi protagonista prima dei libri di Paul Gallico e poi del film di Anthony Fabian, non è una giovane e affascinante ragazza in cerca del suo destino, ma un’umile governante britannica, non più giovanissima, capacissima ancora di inseguire i suoi sogni che sono desideri di felicità, e che si fa strada tra le avversità della vita con le armi del sorriso, dell’empatia e anche con una discreta dose di testardaggine, vera e solida base di ogni piccolo grande successo.

“La Signora Harris va a Parigi” è una deliziosa commedia piena di brio, pensata per allietare lo spettatore con una storia in cui sogni, buon cuore, glamour e ambientazione storica curata nei minimi dettagli, concorrono tutti insieme a realizzare un quadro colorato e confortevole, che non ci si annoia di ammirare nemmeno per un minuto delle due ore della durata del film. La protagonista ha la forza dirompente dell’outsider e il sorriso rassicurante di chi riesce a farti credere che prendersi cura degli altri possa essere una questione di ispirazione e aspirazione, ma anche la determinazione a ritagliarsi quel pezzetto di felicità e di bellezza a cui tutti dovremmo sapere di avere diritto nella vita. Mrs Harris piomba da Dior per rivendicare questo diritto, per lei e per le donne come lei, in un momento storico in cui, ancora non si sa, ma ci si sta preparando ad assistere alla futura esplosione dei consumi di massa e all’apertura di mondi prima inaccessibili, come appunto, l’alta moda, a fasce di popolazione più ampie che sognano, come Ada, vestiti meravigliosi, gite in automobile, cene al ristorante e ogni altra possibilità che il duro lavoro riesca ad acquistare.

Il modo di vedere il mondo di Mrs Harris è dunque un modo che viene dal passato, ma già proteso in avanti, senza rivoluzioni, ma con la forza della consapevolezza e della gentilezza. Ovviamente, grande parte dell’impatto del film è anche affidato all’ intramontabile fascino di Parigi e all’allure glamour di una storia legata al mondo dell’Alta Moda nel momento forse della sua massima espressione creativa legata ai concetti di eleganza e raffinatezza.

Voto:7