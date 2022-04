Al cinema "La tana", un film che racconta il potere del dolore quando si è giovani

Vincitore del Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano al festival romano Alice nella Città, La tana segna l’esordio alla regia della giovane Beatrice Baldacci. La regista umbra classe 1993 decide di ricollegarsi al suo documentario “Supereroi senza superpoteri”, menzione speciale Fedic come miglior cortometraggio alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, nel 2019.

Di cosa parla La tana

Il film racconta la storia di Giulio (Lorenzo Aloi) che, nell’estate dei suoi diciott’anni, decide di non partire, e resta in campagna per dare una mano ai suoi genitori (Elisa di Eusanio e Paolo Ricci). Tra fiori, piante, sterpaglie e lavori nell’orto e nei campi, le giornate di Giulio, ragazzo docile e timido, sembrano scorrere tranquille, almeno fino a quando non nota che qualcuno è arrivato nel casale dei vicini, abbandonato da tempo. Si tratta di Lia (Irene Vetere), che ha deciso di passare qualche giorno nella vecchia casa dei suoi genitori, dove non tornava da quando era bambina. Giulio rimane attratto dalla ragazza, che però si dimostra – a fasi alterne – taciturna, molto riservata e anche scontrosa. Lia è fin troppo dura per un ragazzo così sensibile ed educato (e talvolta ingenuo), il quale tuttavia non riesce a fare a meno di lei, finendo per innamorarsi. Quello che non sa è che dietro questa facciata brusca e decisa della ragazza si cela un’inquietudine: attraverso strani e pericolosi giochi, richieste strane e tanti silenzi, Lia nasconde un dolore profondo che la sta lentamente logorando. La causa di questo malessere sembra essere proprio dentro la villetta, nella quale però neanche a Giulio è consentito mettere piede.

Il trailer

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/39bP2VsfPUo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Un’opera prima che suscita interesse per il futuro

Beatrice Baldacci debutta alla regia con un lungometraggio che si rivela idealmente la prosecuzione del suo corto del 2017 “Supereroi senza super poteri” a partire dalla scelta dei temi, uno su tutti quello dell’elaborazione del dolore. Questa volta, però, allontanandosi in primis dai toni documentaristici, la regista decide di affrontarlo non più con l’infanzia e il ricordo, ma attraverso gli occhi di due giovani ragazzi in aperta campagna. Ed è proprio questa la palpabile soluzione vincente de La tana: la scelta della location funziona perché perfettamente in linea con la storia personale dei protagonisti. Da un lato abbiamo Giulio, per il quale la campagna è sinonimo di giornate quiete e scandite dalla regolarità del lavoro, dall’altro Lia, che cerca di placare il suo dolore attraverso il ricordo, tornando nella vecchia casa di famiglia, ma finendo invece con lo stare peggio e, anzi, andando a minare completamente anche la tranquillità di Giulio. La “tana” è un non-luogo, una zona lacustre del Centro Italia non meglio specificata, così isolata da essere il teatro ideale per l’arrivo di un turbamento e la sua elaborazione. Come ha dichiarato Beatrice Baldacci:

“Quando ho pensato per la prima volta al film, avevo in mente l’immagine di una casa in campagna, un luogo sicuro in cui trovare rifugio (…) La Tana non è un luogo concreto e reale, ma quello spazio dove andiamo a nasconderci quando non stiamo bene. E dove speriamo che qualcuno ci venga a cercare.”

Rimane un peccato che la fotografia – probabilmente a causa del budget limitato – non renda sempre giustizia a questa location, soprattutto in alcuni esterni.

L’altra scelta azzeccata (anche se non del tutto) dalla regista è il doppio binario su cui si muovono i due protagonisti: al tema chiave dell’elaborazione del dolore, affrontato intelligentemente attraverso gli occhi più “ingenui” di Giulio e solo successivamente con quelli di Lia, si affianca infatti la storia dei due giovani. Il timido ragazzo impacciato che si perde nella donna forte e intraprendente diventa ben presto una relazione fisica e sentimentale. Si tratta di un amore a metà, tra il sentimento e la formazione: Giulio scopre il sapore della gioventù e vive un vero e proprio coming of age, ma il malessere e i comportamenti autolesionistici di Lia non gli permettono di andare oltre se non, appunto, una volta nella “tana”. Questo gioco sentimentale – reso da due attori giovani e acerbi, ma non per questo inadeguati – rischia ogni tanto di prendere il sopravvento sul tema principale, che sul finale deve recuperare “terreno” con alcune scene forse un po’ insistite e ritmi altalenanti, ma nel complesso “La tana” rimane un’opera prima più che promettente.

VOTO: 6,5