La timidezza delle chiome, il passaggio all'età adulta di due gemelli pieni di vita

Cinque anni di frequentazione a stretto contatto con i protagonisti, culminati in un film nato per raccontare i mesi dopo la maturità e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta di due gemelli omozigoti con disabilità intellettiva e tanta voglia di vivere la propria vita: “La timidezza delle Chiome” di Valentina Bertani, presentato nel corso delle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori nell’ambito della 79° Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, esce nei cinema italiani il 10 novembre distribuito da I WONDER PICTURES. Nel cast, a interpretare se stessi troviamo i gemelli Benjamin e Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti e Michela Scaramuzza.

La timidezza delle chiome: la trama

Benjamin e Joshua Israel sono due gemelli ventenni con disabilità intellettiva che conosciamo in un momento di svolta per ogni adolescente: quello dell’esame di maturità. Un passaggio che segna anche la fine di una vita protetta dai ritmi scanditi da scuola e famiglia e apre la porta alla vita vera, quella in cui ogni ragazzo si impegna a cercare la propria strada. Esattamente come tutti i loro coetanei anche Benjjamin e Joshua si ritrovano a dover affrontare il mondo. Un mondo in cui ancora vige l’abilismo, e che non sembra pronto a valorizzare le loro potenzialità e i loro talenti. Ma Benji e Joshua non sono tipi da farsi scoraggiare o condizionare dalle difficoltà, sono determinati a vivere pienamente la loro età e hanno i sogni di tanti altri ragazzi: uno ha la passione per la musica, immagina a occhi aperti di suonare con i Muse e vive con tenerezza e trasporto il suo primo amore. L’altro non fa che pensare alle ragazze e alle meraviglie, ancora non provate, dell’agognata esperienza sessuale.

La timidezza delle chiome, tra finzione e documentario le emozioni di un percorso di crescita

“Ci sono degli alberi che quando crescono non intrecciano tra loro i rami, per non farsi ombra a vicenda: si chiama timidezza delle chiome". Così, come quegli alberi che crescono vicini e poi decidono di lasciare lo spazio per respirare necessario all’altro, vediamo imparare piano piano a comportarsi Benjamin e Joshua, gemelli uguali ma diversi, unitissimi da un rapporto quasi simbiotico, ma anche alla ricerca ognuno della propria identità, in quel momento della vita in cui tutti siamo chiamati a guardare in prospettiva alla nostra vita di adulti: i venti anni con le loro promesse, le loro difficoltà, i loro sentimenti sempre in bianco o nero, le loro delusioni.

Benjamin e Joshua sono due ventenni ‘speciali’, come loro stessi si definiscono con i loro amici, hanno una disabilità intellettiva che li rende diversi in un mondo di abili, eppure ‘diversi’ non hanno intenzione di sentirsi e non fanno che ruzzolare nella vita alla ricerca della loro strada per la felicità. Determinati, sfrontati, appassionati, questi due ragazzi ci trascinano nel loro mondo, senza clamori ma con la forza della vita che brucia loro dentro.

“La timidezza delle chiome” è un film che propone un approccio al limite del documentaristico e indaga con delicatezza il tema poco esplorato dell’adolescenza vissuta con una disabilità che, se da fuori può apparire un limite, da dentro i cuori e gli animi dei gemelli appare una molla per superare barriere e cercare con grande convinzione il proprio posto nel mondo. La regista dice di aver insegnato a Benjamin e Joshua a non percepire la macchina da presa, relazionandosi tra loro e con gli altri in modo naturale, senza condizionamenti dovuti alla presenza della troupe. Ed è esattamente questo il tratto che più colpisce di un film che va in profondità proprio perché sfronda ogni sovrastruttura e punta dritto all’essenza dei moti dell’animo e delle riflessioni dei due protagonisti, riuscendo a proporre un racconto originale e autentico della loro esperienza.

Il trailer

Voto: 6,5